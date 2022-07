Nemzetpolitikai cél: megőrizni az eddig elért eredményeket

A nagyobb nemzetpolitikai programokat elindítják, azokat a beruházásokat, amelyeket az elmúlt esztendőben kezdtek el és félkész állapotban vannak, befejezik, amiket létrehoztak, azokat üzemeltetik, és ha emellett még jut másra is, akkor azzal is foglalkoznak. De az elkövetkező időszakban kevesebb fog jutni, mint ahogy eddig jutott. A cél viszont az, hogy az eddig elért eredményeket megőrizzék – jelentette ki Potápi Árpád János a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára szerdán Tusványoson.

Az is fontos, hogy a jelenleg futó dolgainkat hogyan tudjuk befejezni, és hogyan tudunk minél kisebb sérülésekkel kijutni ebből a nehéz helyzetből” – fejtette ki Potápi Árpád János. Hangsúlyozta azt is, hogy

Úgy véli, hogy egységesen a magyar emberek komolyan gondolkodnak. Látják a nehézségeket és az adott kérdésekre adott válaszokat is és át is gondolják ezeket.

– osztotta meg álláspontját.

Arra is kitért, hogy eddig is sokat kellett volna fordítaniuk a magyar honvédelem fejlesztésére, és idén talán elérik a NATO által is előírt kötelező penzumot, azt a két százalékot, amelyet már rég kellett volna teljesíteni, és ami forrásátcsoportosításokkal is jár.