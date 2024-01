Nemzetközi sztár is fellép az idei VIBE Fesztiválon

több mint 250 millió kislemezt adott el világszerte, és 15 platina minősítésű dalt ért el, köztük – a teljesség igénye nélkül – a Whatcha Say, a Wiggle, a Talk Dirty, a Want to Want Me, a Trumpets, a Marry Me, Swalla, a Savage Love és a Take You Dancing.

További fellépők

Erdély legnagyobb magyar fesztiválját idén július 4–7. között tartják Marosvásárhely közelében. A rendezvényen ezúttal is neves magyarországi, hazai és nemzetközi fellépők vesznek majd részt: a 4S Street, Ajsa Luna, a Bagossy Brothers Company, Beton.Hofi, a BSW, ByeAlex és a Slepp, a Carson Coma, a Dreamflow, a DST Queen, Dzsúdló, az Erdelyrap Sessions, a Hundred Sins, az Ivan and the Parazol, KKevin, Lil Frakk, Manuel, az On the low (AKC MISI, EKHOE, GRASA, KISÉ), a Parno Graszt, Pici, a Pogány Induló, Sisi, T Danny és a Valmar már biztosan fellép a Maros-parton, a lista pedig folyamatosan bővül.

