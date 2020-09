Nemzetközi rockslágerek átdolgozásait mutatják be a marosvásárhelyi koncerten

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A The Sympfonic Rock Show című koncerten nemzetközi rockslágerek átdolgozásait mutatják be. Népszerű és ismert AC/DC, Deep Purple, Guns N’ Roses, Led Zeppelin, Lenny Kravitz, Metallica, Nirvana, Pink Floyd, Queen, The Doors slágerek hangzanak el nagyzenekari előadásban.

A járványügyi szabályozások értelmében a rendezvényen legtöbb 500 személy vehet részt.

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, az ezzel kapcsolatos tudnivalókért követni kell az Iskola Alapítvány Facebook-oldalát. A koncertsorozat az Iskola Alapítvány szervezésében, a Nemzeti Összetartozás évének rendezvényeként, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósul meg.