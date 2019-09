Nemzetközi rangú fesztivál vendége lesz az udvarhelyi Allegra BaRock zenekar Molnár Melinda • 2019. szeptember 12., 22:05 • utolsó módosítás: 2019. szeptember 12., 22:35 2019. szeptember 12., 22:05utolsó módosítás: 2019. szeptember 12., 22:35 HIRDETÉS Hitetlenkedve fogadták a bukaresti meghívást – emlékezett vissza Veress Viktória, a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Középiskola Allegra BaRock zenekarának karmestere. Románia legnagyobb múltú klasszikus zenei seregszemléjén, a nemzetközi hírű George Enescu Fesztivál két napján három helyszínen szólaltatnak meg barokk műveket, film- és rajzfilmzenét. Az indulás előtti főpróbán jártunk.

A készület komolysága és a közelgő indulás izgalma egyként kicsendült az örömzenéléséből. Noha alig kezdődött el a tanév, és rövid volt a közös felkészülési idő, „ilyen jó csapattal lehet dolgozni – vallja karmesterük. – Kiváló a hozzáállásuk és szeretik az együttes muzsikálást.” HIRDETÉS A közelmúltban az iskola támogatásával számos városi és megyebéli fellépésük volt, köztük jótékonysági hangverseny is. Legutóbb azzal a reménnyel adtak árva gyermekeknek hangversenyt Csíkszeredában, hogy eljusson hozzájuk is a klasszikus zene. Körükben a diákzenészeknek olyan élményekben volt részük, amilyenek nagy helyszíneken is csak ritkán adódnak.

Miért figyelhettek fel a George Enescu Fesztivál bukaresti szervezői egy kisvárosi művészeti középiskola zenekarára? Fellépéseik telt házasok, a hallgatósága körében népszerű az Allegra BaRock zenekar, ugyanakkor világhálós jelenlétük is naprakész. Veress Viktória úgy véli, meghívásukat annak is köszönhetik, hogy nem csak klasszikus zenét játszanak. A hallgatóság számára a barokk-, illetve a filmzene egy lehetőség a klasszikus muzsika megkedvelésére, a művészetisek átélése, odaadása is sokat tesz a produkcióhoz. A csíkszeredai születésű Viktória nem említette, de mert zenekarával „egy hosszabbat léphet”, abban bizonyára szerepe van annak is, hogy a Bukaresti Nemzeti Zeneművészeti Egyetem hegedű- és karmesteri szakán diplomázott.

A két, múzeumi helyszínen főleg klasszikus művek hangzanak majd el előadásukban, a parlament előtt, a Forrás Parkban szerepet kap a film- és a rajzfilmzene is – sorolta a karmester. A bukaresti fellépés előkészítésének idején nagyon odafigyeltek rájuk a szervezők. A legnagyobb gondot a kiszállások során az útiköltség előteremtése jelenti a zenekar számára. Ezúttal minden költséget a meghívók állnak, a technikai előkészületeknél a világhírű Madrigal-kórus és a Cantus Mundi is támogatja őket. Remélik, hogy a hétvégi fellépések után, hétfőn alkalmuk lesz megnézni a román főváros ikonikus épületeit, és pihenhetnek is egy kicsit. Pénteken indulnak, így csütörtökön délután mindannyian a készület eufóriájában muzsikáltak. Hallgassák őket hasonló örömmel!

Helyszínek, időpontok, repertoár



A bukaresti Román Földműves Nemzeti Múzeumának (Muzeul Naţional al Ţăranului Român) udvarán szombaton 11.30 órakor lépnek fel, a Falumúzeumban (Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”) 17 órakor kezdődik. Vasárnap a parlament előtti Forrás (Izvor) Parkban 18.30 órakor kezdődik a szabadtéri hangverseny.



Műsoron lesznek barokk művek: Händel, Purcell, Vivaldi, valamint felcsendülnek a Ratatouille, Az utolsó mohikán, La La Land, Brave, Madagascar, Palladio, illetve Thomas Bergensen: Never give up your dreams – Soha ne add fel az álmaidat! (felvételünkön) című filmslágerek. Koncertmester Frunzea Dávid, az iskola volt növendéke, aki jelenleg Bukaresti Nemzeti Zeneművészeti Egyetem hallgatója. Vezényel: Veress Viktória.