Németül is elérhető lesz A székelység története című könyv

Németre is lefordították A székelység története című könyvet, ami ezzel már négy nyelven elérhető. A német nyelvű kötetet vasárnap mutatják be Stuttgartban, hétfőn pedig Bécsben – derül ki Hargita Megye Tanácsának közleményéből.

Magyar, angol és román nyelvek mellet immár németül is elérhető A székelység története című könyv. A legújabb, német nyelvű kötetet Stuttgartban a Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központban mutatják be március 17-én, vasárnap, ugyanakkor Bécsben is bemutatják egy nappal később az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének Házában.

A közlemény idézi Borboly Csabát, Hargita Megye Tanácsának elnökét, aki szerint a több nyelvre lefordított könyv a székelyek összetartozását hivatott megmutatni, lakóhelytől függetlenül. „Lehet, hogy nem egy helyen élünk, vagy nem ugyanazt a nyelvet beszéljük, de a történetünk ugyanaz, az összetartozásunkat bizonyítja A székelység története könyv is, ami már négy nyelven elérhető” – fogalmazott, hozzátéve, hogy különböző nyelvű kötetek által lehetőséget teremtenek arra, hogy