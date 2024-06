Nemcsak Csíkban, Gyergyószéken is nőtt az RMDSZ-es tanácsosok száma

Több évtizede nem kapott ekkora számú szavazatot az RMDSZ Gyergyószéken, mint amit most elértek, az EP-választáson pedig közel 22 ezren voksoltak a tulipánra, ami rekord ezen a téren.

Az RMDSZ iránti bizalom jele ez, de a bizalomhoz felelősség is társul: ez a munkára való felhívás

Ugyanakkor most meg kell találni a közös munka és együttműködés formáit a polgármesterrel” – hangsúlyozta Barti.

Hirdetés

Gyergyószéken Gyergyóújfaluban elvesztette ugyan a többségét a szervezet, viszont Gyergyószárhegyen többséget szereztek, így most itt lehet alpolgármestere az RMDSZ-nek. Maroshévízen eggyel nőtt a képviselő-testületben a frakció létszáma, és várhatóan továbbra is lesz ott RMDSZ-es alpolgármester. A román többségű települések közül Vaslábon és Salamáson is nőtt a bejutó magyar képviselők száma.