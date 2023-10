Nem veszítik el a milliós nagyságrendű uniós támogatásokat

Országszerte több százra tehető azoknak az európai uniós pályázatoknak a száma, amelyeket decemberig be kell(ene) fejezni. Annak érdekében, hogy Románia el tudja költeni az uniós pénzalapokat, a kormány májusban hozott egy rendeletet, amellyel több lehetőséget teremt arra, hogy a pénzek ne vesszenek el. A rendelet értelmében azok a hatmillió eurónál nagyobb pályázatok, amelyek lejárati határideje idén december, és már most látszik, hogy képtelenség befejezni a munkálatokat,

Ez az eljárás érvényes a kisebb értékű pályázatokra is, ha már el vannak kezdődve és be lehet fejezni.

De vannak olyan pályázatok is, amelyekkel már majdnem elkészültek, ám a végső elszámolást nem lehet év végéig megejteni – ezek számára is megoldást javasol az említett rendelet.

Nem új keletű ez a megoldás

Marosvásárhelyen korában is voltak ilyen halasztások, kért a városháza is határidő-módosítást, és indokolt esetben meg is kapta – mondta el lapunknak Dana Ijac, a városháza nemzetközi projektek osztályának igazgatója. A korábbi városvezetés ideje alatt elkezdett vegyipari kombinát meddőhányójának semlegesítése is az eredetinél sokkal hosszabb ideig húzódott, de végül megvalósult, és nem vesztek el a pénzek.

A szóban forgó májusi rendelet alapján