Nem tudnak előrelépni: kihasználatlanul áll a tusnádi szennyvíztisztító állomás

• Fotó: Gábos Albin

Korábban viszont elhangzott, sok a fenntartás azzal kapcsolatban, hogy vízvásárlással biztosítsa magának a Harvíz a tusnádi víz- és csatornahálózat, valamint a tisztítóállomás üzemeltetésének jogát. Az egyik a víz ára, amely a szakvélemények szerint vállalhatatlanul magas volna, így gyakorlatilag drágábban vásárolhatnák meg, mint ahogy el tudnák adni. Ehhez hozzájárul a jelenlegi vízhálózaton észlelt jelentős veszteség is, ami becslések szerint esetenként 30–40 százalékos is lehet. Ugyanakkor,

Az igazgató kifejtette, nem lehet összehasonlítani a vízbefogás költségeit a két szolgáltató esetében.

,,Csíkszentsimonban kutakból kell szivattyúzni a vizet, nem szabadeséssel jön, mint a Harvíznek. Szivattyúrendszert kell üzemeltetni, ott emberek dolgoznak, áramfogyasztás van, ez költségekkel és javításokkal jár. Ha a Harvíz át akarja venni a tisztítóállomást, akkor a vizet meg kell fizetnie” – összegzett Jánosi.

Tartalék lehetőségek

Nem minden múlik a Harvíz Rt. és a tusnádfürdői Goscom közötti megegyezésen, más lehetőségek is vannak tartalékban.

Az egyik az a szállítóvezeték, amely szintén Csíkszentsimonból juttatja el a vizet a tusnádi ásványvíz-palackozó üzemhez, és amely megfelelő volna arra, hogy Verebes, Tusnád és Újtusnád lakóinak ellátását is biztosítsa. A polgármester emlékeztetett, amikor ez a vezeték készült, a palackozó tulajdonosa vállalta, hogy ha szükség lesz rá, az érintett települések lakóinak is jut a vízből – ezért mérőkkel ellátott lecsatlakozások és aknák is készültek. Emiatt néhány hete felvették a kapcsolatot a tulajdonossal, és arról várnak visszajelzést, hogy van-e lehetőség a község számára havonta mintegy 2000 köbméterre tehető szükséges vízmennyiség biztosítására. Ugyanakkor arra is volna lehetőség, hogy a tusnádi szennyvíztisztító működtetését a jelenlegi vízszolgáltató, a tusnádfürdői Goscom Rt. vegye át, ha erre igény van – erősítette meg kérdésünkre a cég igazgatója.