Nem tetszett a parkolás, ezért betörte az autó ablakát és megragadta a sofőr nyakát

Testi sértés, öngyilkosságok, közúti balesetek, tűzesetek és számos egyéb szerencsétlenség árnyékolta be a karácsonyi időszakot Hargita megyében. A rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat munkatársainak is számos alkalommal kellett közbelépniük szenteste és karácsony első- illetve másodnapján.

Úton a segítség. Sokszor lehetett szirénázó bevetési járműveket látni a karácsonyi időszakban Hargita megyében • Fotó: Pinti Attila

Ugyancsak szenteste Gyergyócsomafalván egy 36 és egy 52 éves helybéli lakost állított meg a rendőrség, akik 7,45 köbméter fát szállítottak két szekéren engedély nélkül. A faanyagot elkobozták, és összesen kétezer lejes pénzbírságot róttak ki a szabályszegőkre. Aznap emellett Gyergyóújfaluban egy engedély nélkül működő, pirotechnikai eszközöket árusító boltot is azonosított a rendőrség, a szenteste legsúlyosabb eseménye azonban Csíkszeredában történt nem sokkal 21 óra előtt.

az 53 éves homoródszentmártoni férfi járművén lévő rendszámtáblák érvényessége még 2016 augusztusában lejárt, ráadásul nem is a szóban forgó járműre voltak kiállítva.

Indulatokat váltott ki és erőszakot szült egy parkolás, amihez a hatóságok is kiszálltak • Fotó: Olvasónk

A Decemberi Forradalom utcában egy csíkszeredai nő úgy parkolt le, hogy az nem nyerte el egy helybéli férfi tetszését, aki annyira felháborodott ezen, hogy betörte a jármű ablakát, és megragadta a nő nyakát.

Egy másik arra járó helybéli közbelépett, erre a bántalmazó elszaladt, később azonban azonosította a rendőrség. Ellene rongálás, illetve ütlegelés és egyéb erőszakos cselekedetek miatt indítottak eljárást.

December 25-én két alkoholos befolyás alatt lévő járművezetőt azonosított a rendőrség: egy 20 éves parajdi sofőr 0,75 mg/l légalkoholszinttel vezette autóját Székelyudvarhelyen, egy 43 éves székelyandrásfalvi férfi pedig 0,86 mg/l légalkoholszinttel közlekedett lakhelyén. Minkettejük ellen eljárás indult. Karácsony első napján továbbá több baleset is történt.

Gyergyószárhegyen egy 32 éves gyergyószentmiklósi férfi – akinél 1,01 mg/l alkoholszintet mutatott ki az alkoholszonda, és emellett jogosítvánnyal sem rendelkezett – az út menti árokba borult traktorjával. A férfit kórházba szállították, és eljárás indult ellene – számoltunk be az esetről.

Ugyancsak 25-én délután rendőrautóval ütközött egy személyautó Csíkszéken, amiről szintén beszámoltunk.

Karácsony másodnapja aztán már nyugodtabban telt, a rendőrség mindössze egy alkoholos befolyás alatt lévő járművezetőt azonosított Csíkszenttamáson.

A rendőrséghez képest a tűzoltók nyugodt ünnepi időszakot tudhatnak maguk mögött, Alina Maria Ciobotariu, a Hargita megyei tűzoltóság szóvivőjének elmondása szerint a tavalyi évhez képest idén kevesebbszer volt szükség a közbelépésükre. December 24-én két tűzesethez riasztották őket:

Maroshévízen és Zetelakán is egy-egy lakóház gyulladt ki.

Karácsony első napján Csíkszeredában egy lakás ajtaját kellett betörniük, miután valaki beszorult a fürdőszobába.

December 24-e és 26-a között ezek mellett 28 bevetése volt a tűzoltósághoz tartozó rohammentő-szolgálatnak (SMURD).

Több haláleset is történt

Jó néhány alkalommal volt szükség a mentősök közbelépésére is december 24-e és 26-a között a térségben. Mint a Hargita Megyei Mentőszolgálat ügyeletes diszpécserétől megtudtuk, szívinfarktus miatt három alkalommal riasztották őket, magas vérnyomásos krízis miatt nyolcszor, szívbetegség miatt hétszer, agyvérzésért nyolc, törések miatt két, különböző traumákért három, testi sértés miatt egy, autóbaleset miatt két, epilepsziás roham miatt két, lázért négy, ittas állapot miatt négy, ájulásért egy, pszichés betegek miatt hat, hasfájásért tíz, kómás állapot miatt két, rángógörcsért három, allergiás reakciók miatt három, nehézlégzésért három alkalommal, illetve kisebb panaszok miatt további esetekben kellett közbelépniük. Tizenegy szülés is történt továbbá a három nap alatt.

Emellett szerencsétlenségekhez is riasztották őket: az ünnepi időszakban egy öngyilkossági kísérlet és két öngyilkosság is történt. A megye három különböző pontján hárman is felakasztották magukat, de csak egyiküket sikerült megmenteni. Egészségügyi okokból emellett további tíz haláleset történt a térségben a három nap alatt.