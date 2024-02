Nem tesz jót a sípályáknak a tavaszias meleg, néhányat már be is zártak

Február második hetére tavaszias idő váltotta a korábbi csípős hideget Romániában. A hirtelen jött felmelegedés a sípályák üzemeltetőit is próbatétel elé helyezi, Háromszéken két pályát már be is zártak, de olyan is van, amelyet egész télen nem nyitotta meg kapuit. Hargita megyében egyelőre nem okozott nagyobb fennakadást az időjárásváltozás, a pályák minőségét azonban ronthatja a tartós meleg.