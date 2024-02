Havas pályákkal indul, izgalmas versenyekkel folytatódik a február Sugásfürdőn

A januári hideg és kiadós havazás jót tett Sugásfürdőn: péntek délutántól nemcsak a kisebb, hanem a több mint fél kilométer hosszú sípályán is csúszhatnak majd a síkedvelők. Ha az idő kitart, a februárra tervezett két versenyre is szívesen várják az érdeklődőket.

A sepsiszentgyörgyi és környéki sportkedvelők legnagyobb örömére február 2-án 15 órakor végre megnyitja a nagyobb pályát is a városvezetés sport- és szabadidős létesítményeiért felelős Sepsi Rekreatív Rt. Az 560 méter hosszú, közepes nehézségű lejtő felvonóval és éjszakai világítással is el van látva, és ez az ami leginkább csalogatja a síelni vágyókat, ugyanis Bodor Loránd, a Sepsi Rekreatív igazgatója szerint

Bár a 250 méter hosszú, kisebb pályát is csak január 13-ától tudják működtetni, a forgalom így is hozza az előző évek szintjét. Az igazgató ismertette, hogy február elsejéig – tehát közel három hét alatt – összesen 2152 bérletet adtak el, de ezzel még nem zárult le a szezon, mert a február versenyek terén is meglepetéseket tartogat.

A januári Gerar-kupa után a kilencedjére megrendezett Dani Kinga Emlékverseny a soros, amelyet február 11-én tartanak Sugásfürdőn, és mint mindig, gyerekek és felnőttek is egyaránt nevezhetnek rá. A hónap vége felé még egy megmérettetéssel készülnek, viszont az erre vonatkozó információkat csak később fogják közölni a szervezők.

Megelőznék a forgalmi dugókat

A forgalmi torlódások megelőzésére a sepsiszentgyörgyi önkormányzat