Nem tartotta be ígéretét a marosvásárhelyi városháza?

Ábrám Noémi, a Diakónia Alapítvány Maros megyei szervezetének vezetője: azt kérjük, hogy a megszavazott támogatásokat, ígéreteikhez híven utalják át • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen a szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, többek között a Caritas és a Diakónia, októberben egy akciócsoportot hozott létre, hogy közösen képviseletük legyen a helyi tanács, a város szociális igazgatósága és a városvezetés előtt. Erre azért volt szükség, mert

a marosvásárhelyi városháza hónapos elmaradásokkal fizette a költségvetésben jóváhagyott támogatásokat.

Így maguk során a egyesületek és az alapítványok nem tudtak időben élelmiszereket és más fontos használati cikkeket vásárolni és ezeket eljuttatni a nehéz sorban élő családoknak, egyedül élő, beteg személyeknek. Az akciócsoport tagjai pár napig japánsztrájkot is tartottak, az októberi tanácsülésre is elmentek és elmondták fájdalmukat, arra kérve a tanácsosokat, hogy segítsenek.

Akkor a tanácsosok elmondták, egész évre megszavazták a pályázatokon elnyert összegeket, így

érthetetlen, hogy a városháza szakigazgatósága miért nem utalja át azokat.

A városháza szakigazgatósága pedig megígérte, hogy minden hónap 15-éig törlesztik az arra a hónapra esedékes összegeket. A tiltakozás nyomán a július-szeptemberre esedékes összegeket visszamenőleg megkapták a szervezetek. Az október végi sikerként elkönyvelt megmozdulás után most a szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek arra figyelmeztetik a közvéleményt, hogy a városháza szociális igazgatósága nem tartja be az ígéretét. Eltelt ugyanis november 15. is, de

az októberi és novemberi támogatások összegét még nem utalták át.

A hátrányos helyzetben lévő és beteg embereket támogató, ellátó szervezetek panaszára reagálva a marosvásárhelyi városháza sajtóirodája kihangsúlyozza: az alapítványoknak minden hónap 5-éig kell benyújtaniuk a városháza szakigazgatóságára az előző hónapi tevékenységi beszámolót, s a támogatásokat a hónap 25-éig kell kifizetni. Ez azt jelenti, hogy az októberi összegeket november 25-ig, hétfőig kell törleszteni, vagyis a marosvásárhelyi városháza még „időben van”.

A Székelyhon megkeresésére a Diakónia Alapítvány Maros megyei szervezetének vezetője, Ábrám Noémi elmondta: a támogatásokat az 1998-ból származó 34-es törvény alapján kapják, s abban az áll, hogy hónap utolsó napjáig kell utalni az arra a hónapra megszavazott támogatást, vagyis jelen esetben november 25-től november végig kellene utalni a novemberi összeget.

A tiltakozásuk nyomán azt az ígéretet kapták, hogy minden hónap 15-éig megkapják az érvényben lévő hónapra szóló összegeket, s ezen ígéret alapján a városháza már adós az októberi és a novemberi összeggel is.

Októberben, visszamenőleg megkaptuk 3 hónapra a támogatást, biztos azt gondolják, hogy ez legyen elég. De mi azt akarjuk, hogy tartsák be ígérteiket, és utalják minden hónap 15-éig a támogatásokat. Az általunk segített személyeknek rendszeres támogatásra van szükségük

– hangoztatta Ábrám Noémi, aki nem érti, hogy ha egész évre megszavazták az összeget, és ez szerepel a költségvetésben, akkor a városháza szakigazgatósága miért nem utalja azt rendszeresen, időben, miért kell nekik tiltakozó akciókhoz és a tanácsülésen való felszólaláshoz folyamodniuk.