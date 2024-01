Nem sürgős a mélygarázs és a parkolóház építése Csíkszeredában  

A fizetős parkolási rendszer is befolyásolhatja, hogy mikor és milyen feltételekkel, haszonbérleti díjjal létesül majd mélygarázs, illetve parkolóház Csíkszeredában, ezekre ugyanis befektetői érdeklődés mutatkozik. Jelenleg egyik beruházás sem sürgető – tudtuk meg.

Korodi Attila polgármestertől azt kérdeztük, miként halad a folyamat.

A városvezető közölte, a haszonbérleti díj értékét a felértékelésnek megfelelően módosították. Hozzátette, miután elindult a fizetős parkolási rendszer a városban, vannak olyan felületek, amelyeknek lehet mérni a jövedelmi oldalát is, például a Sapientia egyetem mögötti parkoló esetében. Ezért ezt is figyelembe fogják venni, amikor kiírják a haszonbérbe adáshoz szükséges versenytárgyalást – tudtuk meg. Korodi tájékoztatása szerint a következő napokban egyeztetnek a szándéknyilatkozatot tevő befektetővel, mert neki is fel kell mérnie, hogy egy parkolási rendszer bevezetésével a piac szempontjából változott-e a helyzet.