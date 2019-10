Nem perelnek a Községházáért, Tanasă felszólítására eltávolítják a feliratokat

Már bírósági eljárás nélkül is leveszik a Községháza feliratokat a polgármesterek, miután a Dan Tanasă vezette egyesület felszólítja erre őket. Értelmetlennek tartják a pereket, így került le a felirat Csíkszentmihályon, és várhatóan ez történik Csíkszentkirályon is.

Csíkszentkirályon még megvan a felirat. Nem látják értelmét perelni • Fotó: Gábos Albin

Míg korábban a Hargita megyei polgármesterek határozottan kiálltak a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) által kifogásolt Községháza feliratokért, vállalva az első- és másodfokú bírósági eljárásokat is, mára a helyzet megváltozott.

Az egyesület által sorozatosan megnyert bírósági eljárások, az eltávolított feliratok, és a korondi polgármester esetében egy sajátságos értelmezés miatt megállapított nagy összegű bírság után

jelentősen csökkent az ellenállás.

Nincs értelme a pereskedésnek – összegzett kérdésünkre Székely Ernő csíkszentkirályi polgármester. A község vezetősége nemrég szintén felszólítást kapott a Dan Tanasă vezette egyesülettől, hogy távolítsák el a községházát megnevező feliratot az épület homlokzatáról, mert az ADEC szerint nincs román nyelvű megfelelője, Magyarországról vették át, és törvénytelenül használják.

HIRDETÉS

A községvezető arról is beszélt, hogy a helyi önkormányzati képviselő-testület csütörtöki ülésén azt fogja javasolni, hogy a kifogásolt feliratot távolítsák el. ,

Fölösleges perelni, mert idáig akik pereltek, mind elveszítették.

„Ha lett volna legalább két eset, amikor valaki pert nyer az egyesület ellen, akkor lenne értelme. Alkalmazkodunk, levesszük, és aztán meglátjuk, mit hoz a jövő” – fogalmazta meg véleményét Székely Ernő, aki szerint a bíróságon egyformán viszonyulnak ezekhez az ügyekhez, és elutasítják a települések érveit.

Eleget tettek, mégis per lesz

Hasonló helyzetben van Csíkszentmihály is, ahová már a nyár folyamán érkezett egy felszólítás az ADEC részéről, hasonló tartalommal, mint amit már számos község, illetve város polgármesteri hivatala is kapott. Ebben az esetben a Községháza felirat mellett az épületre kitűzött székely zászló eltávolítását is kérték, illetve azt, hogy a polgármesteri hivatalt megnevező kétnyelvű táblákat úgy helyezzék el, hogy a román változat legyen felül.