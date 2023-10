Nem mindenkinek jár megfelelő kártérítés a medvetámadás után

Nemrég az ítélőtábla döntése másodfokon is megerősített egy 250 000 lej értékű kártérítést, amelyet a medveállomány szabályozásáért felelő Környezetvédelmi Minisztériumnak kell kifizetnie,

Ebben az esetben is van még egy fellebbezési lehetőség. Olyan per is van, amelynek tárgyalását felfüggesztették mindaddig, amíg az ügyben benyújtott alkotmányossági kifogásról döntést hoz az alkotmánybíróság,