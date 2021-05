Nem mindenki örül a civil városszépítésnek Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Gergely Imre

– osztotta meg tapasztalatait Musulin Péter, a kezdeményezés elindítója. Elmondta azt is, hogy a városháza illetékese jelezte számára, hogy a közterületen végezett szépítő munkához szükséges engedélyt (amit egy hónapja kérvényezett) meg fogja kapni, mert az önkormányzatnál jónak tartják a kezdeményezését. Még két aláírás hiányzik a papírról, de arra számít, ez is meglesz.

Már van látszatja a munkának

Musulin Péter és társai az elmúlt héten már akcióba lendültek, visszaültették azokat a fákat a Szent István templom mellett, amelyeket valakik kitörtek, és visszaállítottak itt egy fém oszlopot is, amely valamikor az autósok elől zárta le a behajtást a térre, de valaki eltávolította. Itt még a kitaposott gyepet is újraélesztenék. A Lidl áruházzal átellenben egy elhanyagolt, magántulajdonban lévő területet is rendbe tettek a tulajdonos beleegyezésével. Kavicsos sétányt alakítottak ki, egy kis domb is kialakult, amit füvesítenek, és fákat ültetnek még ide.