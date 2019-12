Nem mindenki elégedett a leterített aszfalt vastagságával

Friss aszfalton, új vízvezetékek felett zajlott a fórum • Fotó: Gergely Imre

Egyes helyiek mérőeszközökkel vizsgálják, hogy milyen vastag a szárhegyi Iskola utcában a nemrégiben leterített aszfalt, azt feltételezve, hogy nem megfelelő minőségű az elvégzett munka – értesült Danguly Ervin, a község polgármestere. Az aszfalt tényleg nem elég vastag még, de csak azért, mert a munkálat jövő tavasszal lesz befejezve, egy újabb réteg ráhúzásával – elsősorban ezt akarta közölni azon az utcafórumon, amelyre hétfőn délután került sor.

A fórum kapcsán kerestük meg Dangulyt, aki a jelenleg Szárhegyen zajló és közelgő beruházást is ismertette számunkra.

Az Iskola utcai aszfalt csak az „előzetese” egy nagyobb útfejlesztésnek, ami jövőre várható.

Ennek fedezetét, 1,21 millió lejt saját erőből, erdőgazdálkodásból teremtették elő, amiatt, mert ez a rész kimaradt az uniós forrásokból megvalósuló közelgő beruházásból. Annak során 6,5 kilométernyi utcahálózat kap új burkolatot, Szárhegy felszegi részén.

Amint a fórumon megjelentek is hallhatták,

azért csak egy réteg aszfalt került most az útra, mert a föld alá idén kerültek a víz és csatorna vezetékek is, így várhatóan jövő tavaszig még lesz, ahol megmozdul a föld, megsüllyed az út, és ezek kijavítása után történhet meg az útépítés véglegesítése.

Az ivóvízhálózat kiépítésében is vannak, akik kételkednek, pedig 2020 nyarára ezzel is elkészülnek – szögezte le a polgármester. Jelenleg 75 százalékban készült el a rendszer. A közel 4 millió eurós fejlesztés Gyergyószentmiklósról juttatja el az ivóvizet Szárhegy otthonaiba. Gondolnak azonban arra is, hogy lehetnek esetek, amikor nem jut majd elég víz a faluba. Ezért az alszegi részen, Veres-érben, ahol kiváló minőségű víz van két kutat is fúrnak, és ezzel biztosítják majd a szükséglet fedezését. Szintén jövőre készül el teljesen a több éve zajló csatornarendszer kiépítés is.