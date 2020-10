Nem minden településvezető tudta elfogadni, hogy másnak nagyobb bizalmat szavaztak

A helyhatósági választásokon több Hargita megyei településen is meglepetés született, számos településvezető nem tudta folytatni a megkezdett munkát. A leköszönőkkel meglátásaikról beszélgettünk, de voltak, akik többszöri keresésünkre sem reagáltak.

Albert Tibor három mandátumot vitt végig Tusnádfürdő polgármestereként. A fürdőváros leköszönő vezetője megkeresésünkre elmondta, nincs kifogása a szavazás eredményével kapcsolatban, meglátása szerint rendben és törvényesen zajlott le a szeptember 27-i voksolás. A kampányidőszakról már nem tudta ugyanezt elmondani.

Letámadó és piszkos kampány zajlott irányomban, ami végül a szavazás végeredményén is meglátszott

– vallotta be. Magyarázatként kitért arra, hogy az elmúlt hónapokban a vízhálózattal adódtak problémák a városban, amely sok elégedetlenséget szült, ez pedig kétségkívül hozzájárult a szavazók elpártolásához. Egyúttal sok szerencsét és jó munkát kívánt az új vezetőnek, a függetlenként polgármesteri széket szerző Butyka Zsoltnak, akiknek, mint mondta, szüksége lesz kitartásra és a megfelelő kapcsolatrendszer kialakítására.

Csíkszentléleken Keresztes Balázs három évig alpolgármesteri, 2016-tól pedig polgármesteri tisztséget töltött be. A három falut és egy tanyavilágot – Szentlélek, Fitód, Mindszent, Hosszúaszó – tömörítő község elöljárója tisztességes választásról számolt be.

A választópolgárok a változást, az újítást helyezték előtérbe. Én ezzel teljes mértékben egyetértek, nincs fenntartásom ezzel kapcsolatban

– értékelte az eredményt. Szűkszavúan kitért arra, mandátumának kezdetén kialakult egy nézeteltérés Mindszent és Szentlélek között, ez pedig nem vezetett jóra, de bevallása szerint ez nem az ő személye ellen irányult. Az új elöljárónak – Nagy István Alfrédnak – sok sikert és eredményes munkát kívánt. „Azt kívánom, hogy az eddigieknél is több pozitív dolgot tudjanak megvalósítani, hogy fejlődésnek indulhasson mindhárom falu. Fontos ugyanakkor, hogy a békés hangulat és az egyetértés meglegyen közöttük” – nyilatkozta. Mint mondta, a nyugdíjkorhatár eléréséig még van egy éve, egyelőre viszont nem tudja, szakmailag miként fogja folytatni.

Kerestük őket, hiába



Gyergyószentmiklós leköszönő elöljáróját, Nagy Zoltán is meg szerettük volna szólaltatni, megkeresésünkre azonban nem reagált. Székelykeresztúr leköszönő RMDSZ-es polgármesterét, Rafai Emilt is kerestük, de ő magyarázat nélkül kinyomta a telefont. Hargita megye legtöbbször megválasztott polgármesterét, Sándor Józsefet többszöri próbálkozásra sem sikerült utolérnünk. Ő a felsőboldogfalvi polgármesteri tisztséget adta át a rendszerváltás után először. Sándor egyébként országos viszonylatban is azon kevesek közé tartozik, aki a rendszerváltás óta megtartotta tisztségét, hétszer szavaztak neki bizalmat – a nyolcadik azonban már nem jött össze. Csíkszentgyörgy községben a függetlenként indult Réti Zsófia legyőzte az 1996 óta polgármesteri tisztséget betöltő György Józsefet. Utóbbi sem válaszolt hívásunkra.