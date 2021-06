Nem maradnak oltóközpontok nélkül a városok a vidéki immunizálás idején

A vidékre szervezett koronavírus elleni immunizálást ugyan a városokban működő oltóközpontok személyzete végzi majd, de emiatt nem zárják be a meglévő központokat, úgy szervezik meg az oltások beadását vidéken, hogy legalább egy-egy központ nyitva maradhasson városokon is – mondta el lapunknak a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság vezetője.

Július 2-től a vidéki lakosság is lényegesen könnyebben hozzáfér majd a védőoltásokhoz. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A meglévő oltóközpontok személyzete vesz részt a koronavírus elleni vidéki immunizálásban, és ugyan az oltáskampányt koordináló országos bizottságtól azt közölték, hogy a vidéki oltások napján akár be is lehet zárni vagy felfüggeszteni a városi oltóközpontok tevékenységét,

a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság úgy szervezi meg a vidéki immunizálást, hogy az idő alatt a városokban is működhessen legalább egy oltóközpont

– tájékoztatta lapunkat Tar Gyöngyi, az intézmény vezetője.

Kivonulnak vidékre

A vidéken tapasztalható gyenge átoltottsági arány miatt van szükség a falvakban történő, helyszíni oltásbeadások megszervezésére. Ha újból megnövekednek az esetszámok, az adott településen mért átoltottsági arányt is figyelembe veszik majd a karantén vagy más korlátozó intézkedések elrendelésekor, és fontos, hogy akkor ne mondhassa azt egy vidéki polgármester sem, hogy nem volt alkalma megszervezni a helyi oltáskampányt az átoltottság növelése érdekében – sorolta a vidéki immunizálás megszervezésének okait Tar Gyöngyi.

HIRDETÉS

Noha az országos oltásplatformban még nem tudnak egyes településekre szűrni, de azt tudják, hogy

vidéken gyenge az átoltottsági arány, illetve az oltóanyag-igénylések alapján azt is látják, hogy általánosan csökken az oltási kedv a településeken.

A lazító intézkedések is azt a tévképzetet erősítik az emberekben, hogy elmúlt a veszély, pedig a járvány olyan, mint a hétfejű sárkány: „amíg minden fejét le nem vágjuk, addig nem tudjuk legyőzni. Ez egy mesebeli példa, de nem mese. A járványtani tanulmányainkból ezt nagyon jól tudjuk, és gyakorlati, történelmi példák vannak rá, hogy ez így történik. Ha fogékony talajra – ezek a beoltatlan emberek, illetve azok, akik nem rendelkeznek védettséggel – kerül a vírus, akkor újra terjedni kezd” – hangsúlyozta az immunizálás, a megelőzés fontosságát Tar Gyöngyi.

Bármelyik vakcina kérhető

A vidéki immunizálás megszervezését egyébként a prefektusi hivatal fogja össze, a kormányhivatal szervezi meg az utakat is, amelyhez a népegészségügyi igazgatóság személyzetet és oltóanyagot biztosít – illetve ha kérik, hiteles szakmai tájékoztató beszélgetéseket is vállalnak –, a vidéki települések polgármesteri hivatalai pedig megfelelő, hűtőszekrénnyel is felszerelt helyiségeket. Ugyanakkor az önkormányzatok dolga a lakosság értesítése is. A tapasztalatuk az, hogy

a Pfizer és a Moderna oltóanyagaira van a legnagyobb igény,

de bármelyik, Romániában engedélyezett oltóanyagból tudnak vinni a július 2-én kezdődő vidéki immunizálások helyszínére – mondta Tar Gyöngyi, kitérve arra is, hogy az oltás beadatására nem kell előjegyzést kérni vagy feliratkozni.