Nem marad el idén a FeltöltŐ ökumenikus keresztény zenei fesztivál

• Fotó: Gergely Imre

Két éve nagy sikerrel zajlott le az első FeltöltŐ fesztivál. A szervezők akkor 1500 résztvevőre számítottak, ehhez képest 8000 fős közönsége volt a két napos eseménynek. Akkor szembesültek a ténnyel, hogy az ilyen, keresztény értékeket közvetítő, fiatalos eseményre nagy igény mutatkozik, és nem volt kérdés, hogy ennek lesz folytatása – fejtette ki Kántor Boglárka, aki szervezőtársaival, Kántor Barnával és Görgicze Emőkével közösen sajtótájékoztatón ismertette a június 25–27. közötti idei fesztivál első tudnivalóit.

Az esemény létrehozásában a katolikus mellett a városban működő más felekezetek, azaz a református, unitárius és baptista közösségek is szerepet vállalnak.

A 11 fellépő kiválasztásában fontos szempont az, hogy lehetőleg minden korosztály érdeklődését felkeltsék, másrészt pedig, hogy több felekezetet képviseljenek.

Két színpadot állítanak fel, a művelődési ház előtt és a főtéren egymással párhuzamosan zajlanak a koncertek. Cél, hogy ne egy helyen alakuljon ki nagyobb tömeg.

A pénteki napon rövidebb fellépéseket láthat a közönség, szombaton lesznek a nagyobb koncertek, vasárnap pedig ökumenikus istentiszteletre várják az embereket.

A fellépők teljes névsorát később ismertetik,

de már tudni lehet, hogy a magyarországi és erdélyi előadók között jelen lesz Csiszér Laci és zenekara, Andelic Jonathan, a CSIT Band, vagy a Glory Dicsőítő zenekar is. A teljes névsort majd később közlik, amint ismertek lesznek a nyárra vonatkozó járványügyi előírások is.

A rendezvény megszervezésében és az esemény alatt is számítanak azokra az önkéntesekre, akik két éve részt vettek a FeltöltŐ fesztivállal kapcsolatos munkában, és persze újakat is szívesen várnak. Jövő héten, április 21-én, szerdán 17 órakor a Szent István plébánián tartanak megbeszélést, oda várják a jelentkezőket. Az önkéntes munkával kapcsolatosan a FeltöltŐ Facebook-oldalán is információk kaphatók.