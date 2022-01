Nem lesz hiány iskolai nyáltesztekből Hargita és Maros megyében a következő hetekben

A diákoknak szánt Covid-19-nyáltesztek legutóbbi szállítmányát már egyenként vagy kettesével csomagolva kapták meg a megyei tanfelügyelőségek, ezeket kedd folyamán ki is osztották az iskoláknak, szerdától már lehet ismét tesztelni – aki igényli, hiszen nem mindenki igényli, ugyanis nem kötelező. Maros és Hargita megye is megkapta a maga tesztadagját, amelyből a tanároknak is jut, ha kérnek.