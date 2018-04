Nem is gondolták, hogy szalmakrumpli és szalmakrumpli között ekkora az ízbeli különbség

• Fotó: Gergely Imre

Persze, akik nem az ötösre szavaztak, azok is bátran kérhetik majd az általuk legfinomabbnak talált fajtát, hiszen abból is ki tudják majd szolgálni Lukácsék.

A gazda elmondta, fontosnak tartja, hogy rendszeres vásárlóit és azokat is megvendégelje, akik a választás hírének köszönhetően lesznek kuncsaftjai. Ugyanakkor piackutatás is, hiszen több új pityókafajtát szeretne meghonosítani a földjein. Persze, ha van rájuk igény.

Tudatos vásárlásra is tanít



Lukács Géza hangsúlyozta, a nyolc pityókafajta közül garantáltan mindegyik kiváló minőségű, de vannak olyanok, amelyek szalmakrumplinak, mások pirének jók, és van olyan fajta, ami esetleg salátakrumplinak, vagy éppen a levesbe főzve érvényesül igazán. Éppen ezért javasolja is azoknak, akik nem maguk termelik, hanem meg kell vásárolják a krumplit: ne egy fajtát vegyenek, hanem több fajtából válasszanak, fogadják meg a hozzáértő gazdák tanácsát, és arra használják az adott pityókafajtát, amire az a legjobb. Hozzátette, a pityókaválasztás célja az is, hogy felhívják a figyelmet: a káposzta a leghíresebb szárhegyi termény, és nyilván erre is e legbüszkébbek a falubeliek, de a pityóka is minőségi, érdemes ebből is vásárolni.