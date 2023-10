Akit a 112-től hívnak medveügyben

– Közúti és vasúti balesetben elpusztult állatokhoz sokszor kell kimennem, de mérgezés vagy más ok miatt elhullott állathoz nem hívtak, csapdába esett állattal is csak a Kárpát-kanyaron kívül volt dolgom.

Én kilenc éve csinálom, de nem ezzel kezdtem. Korábban, amikor még mások nem foglalkoztak ilyesmivel a szakmában, nagyon sok csapdába szorult állatot szabadítottam ki az országban. Miután megjelent a 81-es sürgősségi kormányrendelet a bizottságok felállításáról, amelyeknek a lakott településeken megjelenő medvék esetében intézkedniük kell, a más megyei kollégák is beszereztek altatópuskákat és most már megoldják helyben a hasonló jellegű problémákat.

Van egy fegyverre erősíthető hőkamerám is, de ezzel csak akkor lehet sikerem, ha közel van az állat. Legutóbb is így sikerült puskavégre kerülnie az állatnak, miközben körülöttem senki nem látott semmit.

Ha el kell kergetni a medvét, többféle módszer alkalmazható, a csendőrség petárdázhat vagy fényekkel is riaszthat. A paprikaspray nem jön számításba, mert tíz méterre megközelíteni az állatot túl veszélyes, és egyébként is legfontosabb az emberek biztonsága.

Nagyon sok a tévedési lehetőség, sok tapasztalatgyűjtés, számítás előzi meg egy altatólövedék kilövését, és még szerencse is kell hozzá, hiszen akár egy ág is eltérítheti a kilőtt fecskendőt, amelynek mérete, a távolság, a lövedék nyomása számításba veendő tényező.

Még ők is szeretnék azonban tudni, hogy az állat nem szenvedések közepette múlik ki. Megértem az embereket, én is hasonló helyzetben vagyok: az én hétvégi házamba is bejár a medve, engem is zavar, hogy a családommal nem lehetek ott biztonságban. De arról mindenkit biztosíthatok, hogy