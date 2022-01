Nem engedték előre, ezért kijött belőle az állat – most rendőrségi eljárással kell számolnia

Sietett, de nem engedték előre, emiatt agresszívan nyilvánult meg, most pedig szigorú büntetést kaphat egy gépkocsivezető. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Mint a felvételen látszik, egy Audi márkájú gépkocsit vezető férfi pénteken dél körül, Marosvásárhelyen az egyik leforgalmazottabb útkereszteződésben a Maros Pláza közelében sávot akart váltani, hogy időt nyerjen, de ezt, a sorban haladó sofőrök nem engedték meg.

Később, a férfi, kihasználva, hogy kisebb dugó alakult ki és az autók kénytelenek várakozni,

kiszállt a járművéből , odament ahhoz az autóhoz, amely nem engedte őt előre, és belerúgott gépkocsiba, amit egy nő vezetett.

Az anyósülésen ülő utas mindezt lefilmezte és közzé is tette. A videófelvételen látszik az agresszív gépkocsivezető és az autója rendszámtáblája is. A rendőrségi szóvivő az eset kapcsán azt ígérte, hogy a kivizsgálás eredményét is közzéteszik majd.

Mint ismert a kormány csütörtökön fogadta el a közlekedésrendészeti törvényt, meghatározva, hogy milyen büntetés jár az agresszív sofőröknek. Bekerül a törvénybe az agresszív vezetési magatartás fogalma, ami 580 lejtől 725 lejig terjedő pénzbírsággal és a gépkocsivezetői jogosítvány 30 napra történő felfüggesztésével szankcionálható; amennyiben pedig ez a magatartás anyagi károkkal járó balesetet eredményezett, a bírság 870 és 1160 lej közötti, a jogosítványt pedig 60 napra vonnák be.