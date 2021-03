Nem elég, hogy ittasan vezettek, érvényes jogosítványuk sem volt

Több személy ellen is eljárás indult hétfőn Maros megyében, aki ittasan vezetve veszélyeztették a közúti forgalmat.

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A gernyeszegi rendőrség egy 28 éves, Arad megyei férfit vett őrizetbe, mivel az március 29-én Nagyernyében ittasan vezetve balesetezett. Személyi sérülést nem okozott, csupán anyagi kár keletkezett a baleset miatt, ám a rendőri ellenőrzéskor 0,66 mg/l alkoholt mutatott ki a szonda. A férfit vérvételre kísérték a rendőrök, de ott már visszautasította a vizsgálatot. Hamarosan a nyomozók azt is kiderítették, hogy a balesetező férfi nem rendelkezik gépjárművezetői engedéllyel. A Maros Megyei Rendőr-főkapitányságon 24 órára őrizetbe vették.

Ugyancsak március 29-én a marosvásárhelyi rendőrség a volt Hosszú utcában (1918. december 1. sugárúton), a közúti forgalomban egy 51 éves marosvásárhelyi férfit igazoltatott, akinél 0,77 mg/l alkoholt mutatott ki a készülék. A férfi ellen a közúti biztonság veszélyeztetéséért indítottak eljárást.

Ugyanaznap Segesváron is történt egy baleset, személyi sérülés nem történt ott sem, csupán anyagi kár keletkezett. A rendőrök megállapították, hogy a 37 éves kóródszentmártoni férfi alkoholt fogyasztott, a készülék 0,79 mg/l koncentrációt mutatott ki a helyszínen. Ugyanakkor arra is fény derült, hogy a jogosítványa is érvénytelen volt.