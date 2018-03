Nem drágult a bárányhús, de így sem olcsó

Negyedrész a legkisebb megvásárolható mennyiség, de fej vagy belsőség is jár hozzá • Fotó: Pinti Attila

A székelyudvarhelyi hentesboltokban a negyedrész a legkisebb megvásárolható mennyiség, de attól függően, hogy valaki a bárány első vagy hátsó részét választja, megkapja az állat fejét, illetve belsőségeit is. A hús kilónkénti ára 24,99 és 27,99 lej között változik boltonként, és már minden hentesüzletben, illetve élelmiszerüzlet húsrészlegén kapható. A kereslet azonban még visszafogott, a bárányból készült ételek kedvelői közül sokan a húsvét előtti napokban vásárolják meg az alapanyagot.

Péntekre, szombatra várják a vásárlók többségét, mostanáig még nem adtak el sok bárányhúst

– mondták el az egyik Tábor-negyedi húsboltban, ahol 27,99 lejbe kerül az ínyenc étek alapanyaga. Nem változott az ára, tavaly is ennyibe került – közölték az eladók. A sertés- és csirkehús kelendő volt, de a friss bárányhús kevésbé fogyott egy másik üzlet húsrészlegén is. Volt, aki az iránt érdeklődött szerdán, hogy az ünnep közeledtével csökkenni fog-e az ára. Az idős nő elmondta, ő

csak egy kevés húst vásárolna, de negyedrész a legkisebb darab, úgy viszont túl költséges számára.

A boltok többségében nagyjából 25 lejes áron vásárolható meg a bárányhús, a Solymossy utcai hentesüzletben már sokan vásároltak, de olyanok is vannak, akik előrendelést adtak le, így gondoskodva róla, hogy az ünnep előtti napokban is biztosan hozzájussanak a friss alapanyaghoz – tudtuk meg a boltban érdeklődve.

Külföldön értékesítik

A magasabb kilónkénti ár miatt az udvarhelyszéki juhtartó gazdák közül többen külföldi felvásárlóknak adták el idén bárányaikat. Nagy Elemér, a Homoród menti juhtartó gazdák egyesületének elnöke érdeklődésünkre elmondta, gazdatársai között vannak olyanok, akik

az olasz piacon értékesítették bárányaikat. Noha ott sem volt nagy a kereslet, és az ár sem volt sokkal magasabb, de valamivel többet kaptak a jószágokért, mint helyben:

élősúlyban tizenöt kilogrammig 11 lejes kilónkénti áron vásárolták fel állataikat, afölött viszont már csak 10,3 lejt vagy csak 10-et kaptak értük – mondta el a gazdaegyesület vezetője. Ő maga egyébként valószínűleg nem is értékesíti bárányait. Készült arra, hogy idén korábban van húsvét, mint tavaly, de lehet, hogy inkább megtartja állatait őszig, annál is inkább, mert nincs, aki fejjen – mondta. Hozzáfűzte, az élősúlyban kínált bárányok iránt a kereslet sem olyan, amilyennek lennie kellene, igaz, ő idén nem is hirdette meg jószágait eladásra, így nem is számít nagyobb érdeklődésre.

Ellenőrzik a húst



Hargita megyében négy ideiglenesen engedélyezett vágópont működik: Sófalván, Csíkszentmiklóson, a Kászonokban és Csíkcsicsóban. Ladó Zsolt, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője elmondta, ezeken a vágópontokon hatósági állatorvosi felügyelet alatt történik a vágás, ő bélyegzi le a bárányhúst. Innen engedélyezett szállító járművel érkezhet a hús a piacokra, ahol szintén ellenőrzik az állati eredetű termékeket. „A piacra csak ellenőrzött bárányhúsok kerülhetnek be, amelyek engedélyezett egységtől származnak. Ezért nem ajánlatos út széléről, kocsik csomagtartójából vásárolni, mert azok egyértelműen nem ellenőrzött helyről származnak” – hívta fel a figyelmet az intézményvezető. Az ünnepek ideje alatt egyébként állandó felügyeletet tartanak, és telefonos szolgálatot is működtetnek, hogy a fogyasztók jelezhessék panaszaikat a hatóság felé.