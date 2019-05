Nemcsak a flekkent, a tányért is meg lehet enni Kovács Eszter • 2019. május 30., 18:35 2019. május 30., 18:35 HIRDETÉS Dübörög az Udvarhely Napok, benépesült a székelyudvarhelyi Sétatéri Park. Mi ezeket a programokat ajánljuk, emellett egy környezettudatos különlegességre is felhívjuk a figyelmet.

Környezettudatosan is lehet. Most a tányér is ehető lesz az Udvarhely Napokon • Fotó: Facebook/Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala

Az idei városnapokat szervező székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalnak, a helybéli civil szervezeteknek és a kulturális intézményeknek annyi féle-fajta programot sikerült bezsúfolniuk az Udvarhely Napok hetére, hogy választani nagyon nehéz közülük. A bőség zavara, mondhatnánk, viszont így kétségtelen: mindenki megtalálja a számítását, a neki való programot. A Székelyhon szerkesztőségében összedugtuk a fejünket, ki-ki egy-egy programot emelt ki a felhozatalból: csak egyet, hisz ha minden jót ideírunk, soha véget nem ér e cikk. Ki nem hagynánk Pénteken este a nagyszínpadon lép fel a Monyo Project: az udvarhelyi zenekart régen láttuk itthon koncertezni. Örvendetes, hogy a szervezők a hazai zenekaroknak is teret adnak, és hogy ismét szól majd Székelyudvarhelyen a cold rock. A fellépés este 11 órakor kezdődik. A szombatot nemcsak Ferenc pápa látogatása teszi különlegessége (bár, aki erről sem maradna le, az a városháza udvarán háromnegyed tizenkettőtől élőben követheti a csíksomlyói eseményeket), a közelgő rendkívüli esemény eléggé háttérbe szorította a gyereknapot. Udvarhelyen ezúttal buborékos lesz az ünnep: számtalan gyerekelőadással, foglalkozással várják a kicsiket a Sétatéri Parkba, és természetesen lesz nagy buborékfújás is délután fél öttől. Szintén szombaton este fél nyolctól lép fel a Marthy Dharma a sétatéri színpadon: Székelyudvarhely szülötte, Marthy Barna alapította zenekar koncertjét sem hagynánk ki.

Vasárnap délután négykor lesz a MAMASZTáR. Hogy ez pontosan micsoda, fogalmunk sincsen: a stúdió moziban lesz zene és tánc, Hófehérke és a hét törpe, de másképp – ígérik a szépkorúak tehetségmutató showjának szervezői. Annyira furdal a kíváncsiság, hogy ki nem hagynánk. A Sétatéri parkban ugyanakkor egyesületek, civil szervezetek is sátort vertek – szó szerint – a részletes programjaikat az esemény Facebook-oldalán vagy a hivatal honlapján lehet böngészni. Környezettudatos lacikonyhák Az RDE Hargita Kft. is részt vesz a rendezvényen, sátrukban a környezettudatosságra nevelő, a szelektív hulladékgyűjtést promováló programokat tartanak. Érdekesség, hogy a cég jóvoltából korpa tányérokon és keményítőből készített evőeszközökkel szolgálják majd a street-food-ot a városnapokon. A tányérok, a mellett, hogy rendkívül hamar lebomlanak, ehetők is, hisz búzakorpából készülnek. A keményítőből készült evőeszköz lebomlási ideje kissé hosszabb, tudtuk meg, de például 60-70 Celsius-fokon már megolvad. HIRDETÉS „Ha környezettudatos akarsz lenni, akkor újrahasznosított anyagból készült termékeket vásárolj és, vagy gyorsan lebomló eszközöket válassz” – hangsúlyozza Körösfőy Sándor, a köztisztasági vállalat vezetője. Nemcsak jobb választás ez, mint a hagyományos műanyag evőeszköz és tányér, hanem tartósabb is: a tányérok nem hajlanak el, a villa foga nem törik ki, a kés nem törik bele a flekkenbe – sorolta Körösfőy. Figyelemfelkeltés a cél, ezúttal a vállalat vásárolta meg az eszközöket, reményeik szerint a jövőben a vásárosok maguk is beszerzik.