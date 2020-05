Nem álltak le a beruházásokkal Székelyvarságon

A járványhelyzet miatt kialakult speciális helyzet ellenére zajlik az útmodernizálás és az ivóvízhálózat kiépítése Székelyvarságon, ahol a közvilágítást is modernizálták a biztonság növelése érdekében. Utóbbi a medvék jelenléte miatt is fontos.

Két méteresről hét méteresre szélesítették az utat Varság bizonyos részein • Fotó: Erdély Bálint Előd

„Székelyvarság meglehetősen elszigetelt helyen van, ezért is gondoltunk arra, hogy legalább a településen belüli utcák modernizálásával javítsuk a belső közlekedést, ami nemcsak a helyieknek, de a turizmus szempontjából is fontos” – fejtette ki lapunknak Tamás Ernő polgármester, aki hozzátette, feltett céljuk a biciklis turizmus fellendítése is.

Szélesítés, kövezés

Tavaly év végén nehéz helyzetbe került a hivatal, így költségvetés-kiegészítésért folyamodtak a belügyminisztériumhoz, amit pozitívan bíráltak el.

Ebből az összegből kezdhették el idén a faluközpont – Forrásköze – Nagykút – Sólyomkő közötti 3,6 kilométeres szakasz felújítását, ami nagyjából 500 ezer lejbe kerül.

Itt úgynevezett szekérutak voltak, amelyek csupán két méter szélességűek. Éppen ezért egyezségre kellett jusson az önkormányzat a gazdákkal, hogy adjanak el területeikből az önkormányzatnak a korszerűsítésért, ami meg is történt.