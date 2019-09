Nehéz volt a helyi rendőrség vezetői tisztségére kiírt versenyvizsga, könnyítettek rajta

Módosították a csíkszeredai helyi rendőrség igazgatói tisztségének betöltéséért szükséges versenyvizsga szabályzatát az önkormányzati képviselő-testület szerdai rendkívüli ülésén. Az állás betöltéséhez ezután kevesebb könyvészetet kérnek, viszont a jelentkezőknek az elméleti vizsga mellett gyakorlati próbán is teljesíteniük kell.

Vezetőt keresnek a helyi rendőrség élére. Megismétlik a vizsgát könnyített feltételekkel. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Sikertelenül zárult a csíkszeredai helyi rendőrség vezetői tisztségére kiírt versenyvizsga augusztusban, miután mindkét résztvevő elbukott az írásbelin.

A helyi önkormányzati képviselők szerdai rendkívüli ülésükön ezért úgy döntöttek, hogy könnyítenek a feltételeken.

Elismerjük, hogy túllőttünk a célon, indokolatlanul sok volt a könyvészet, nagy volt az anyag, amiből vizsgázni kellett

– fogalmazott Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere. Ezért a versenyvizsga szabályzatát módosították,

az ezután jelentkezőknek kevesebb törvényből és jogszabályból kell vizsgázniuk.

Mint mondta, a kötelezően előírt jogszabályokon (az alkotmány, a helyi közigazgatási törvény) kívül csak azok kerültek bele a könyvészetbe, amelyek az állás betöltéséhez elengedhetetlenek, például a fegyverhasználatot szabályzó jogszabály, vagy a gyülekezési törvény.

Az írásbeli és a szóbeli vizsga mellett ugyanakkor a szabályzatban bővítették a versenyvizsgát egy gyakorlati próbával, hiszen elvárás, hogy jó fizikai kondícióban legyen az intézmény vezetője.

A polgármester elmondása szerint Cooper-teszttel mérik le a résztvevők teljesítményét. Ennek a felmérésnek a lényege, hogy 12 percig kell folyamatosan kell futni, és ez alatt a lehető leghosszabb távot megtenni.

Egyébként az önkormányzat szeretné mihamarabb kiírni a versenyvizsgát a helyi rendőrség vezetői tisztségére, hiszen az igazgató megléte a feltétele az intézmény megalakulásának, és az ő feladata lesz az alkalmazottak kiválasztása is. Kezdetben 12 helyi rendőrrel indítanák be a tevékenységet, ők végeznék a közterületi kamerák követését, biztosítanák a közrendet, felügyelnék a közlekedést és az építkezéseket, ugyanakkor a környezetvédelemre, kereskedelemre vonatkozó előírások alkalmazását is ők ellenőriznék.

Épülhet a csíksomlyói skanzen

Elfogadta az önkormányzati képviselő-testület a csíksomlyói skanzen felépítéséhez szükséges övezeti rendezési tervet, miután közvitára is bocsátották a dokumentumot.

Mint korábban beszámoltunk róla Csíksomlyón, egy magánterületen egy helyi vállalkozás skanzent, falumúzeumot és néprajzi parkot szeretne kiépíteni, szálláshelyekkel, csűrökkel.

A több mint 3,8 hektáros területen 40 székely portát alakítanak ki.

935 ezer lej a városnak

A költségvetés-kiegészítés nyomán, az áfa-visszaosztásból Csíkszereda önkormányzata 935 ezer lejt kapott. Ezt az összeget fenntartási költségekre fordítják, egy részét a Segítő Mária Katolikus Gimnázium bentlakásának, valamint a Kájoni János Szakközépiskola őrzés-védésének megoldására költik.

A városi kertészet fűtésköltségére 120 ezer lejt adtak, és a szociálisan hátrányos helyzetűek támogatására 140 ezer lejt különítettek el.

A testület úgy módosította még a helyi költségvetést, hogy átcsoportosított beruházásra szánt összegeket, többek között

megemelték 5,9 millió lejjel az ingatlanvásárlásra szánt keretet, 300 ezer lejjel a Csíki Csobbanó büdzséjét bővítették,

szintén pénzt irányoztak a Nagyrét utcai terület övezeti rendezési tervének elkészítésére.