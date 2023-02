Nehéz helyzetben a sajátos nevelési igényű diákok, de szüleik, tanítóik, tanáraik is

Minden szülő szeretné – és a pedagógusoknak is egyszerűbb dolguk lenne –, ha gyermeke könnyen beilleszkedne a közösségbe, nem okozna neki nehézséget a tananyag megértése és a feladatok megoldása, és a normák alapján elvárt módon fejlődne. Szülőként így sokszor nehéz elfogadni, ha a gyermekről kiderül, hogy sajátos nevelési igényű, a tanítók, tanárok pedig jellemzően nincsenek felkészülve, illetve felkészítve arra, hogy az ilyen diákokkal szakszerűen foglalkozzanak. A vonatkozó romániai jogszabályok látszólag részletesek és mindenre kiterjedők, de a gyakorlatban sokszor az derül ki, hogy a törvény betűje nem mindig van összhangban a valósággal.

A szülőknek, a pedagógusoknak és sokszor az osztálytársaknak is kihívást jelentenek az úgynevezett sajátos nevelési igényű gyermekek (a román kifejezés szerint „copii cu cerințe educaționale speciale” – innen jön a magyar szövegkörnyezetben is használt CES rövidítés – szerk. megj.). A törvény ugyan részletesen szabályozza, hogyan kell oktatni, illetve pedagógusként, oktatási intézményként támogatni az ilyen gyermekeket, de

Miután a gyermek megkapta a besorolásra vonatkozó dokumentumot, azt be kell mutatni az iskolaigazgatónak, a tanítónak, illetve az osztályfőnöknek. Elvileg mindegyik iskolában dolgoznia kellene egy gyógypedagógusnak, kisegítő tanárnak, aki ezekkel a diákokkal foglalkozik. Pápai Annamária ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy

Pápai Annamáriától azt is megtudtuk: a törvény alapján minden CES-besorolást kapott gyermek esetében az iskolának ki kell dolgoznia egy egyéni intervenciós tervet, amely tartalmazza a diák szükségleteit, valamint az alkalmazható értékelési módszereket. Emellett

Ahhoz, hogy valaki a tanulási nehézségekkel foglalkozzon, speciális képesítéssel kell rendelkeznie. A valóságban azonban a kisegítő tanárok, fejlesztő pedagógusok száma jócskán alulmarad az elvárthoz képest, így jellemzően csak azokban az iskolákban tudnak ilyen szakembert alkalmazni, ahol több sajátos nevelési igényű gyermek tanul – azt is inkább a városokban.

a pedagógusoknak is össze kell állítaniuk egy adaptált tantervet, amely arról szól, hogy az általános tudásszinthez képest mi az elvárás az adott iskolással szemben.

A pedagógusoknak a nevelési tanácsadó központ is szervez képzéseket, és a sajátos tanterv összeállításában is segítenek. Tapasztalataik alapján sok tanító, tanár képezi magát, hogy hatékonyabban tudjon segíteni ezeknek a gyermekeknek, de

vannak olyanok is, akik elzárkóznak ettől, arra hivatkozva, hogy nincs pszichopedagógiai képesítésük.

A törvény egyébként arra is lehetőséget ad, hogy a sajátos nevelési igényű diákok segítséget kapjanak például a nyolcadik végi képességfelmérő vizsgán: bizonyos esetekben több időt kapnak a tételek megoldására, de segítő tanárt is kijelölhetnek melléjük, aki felolvassa a tételt vagy leírja, amit diktálnak neki. Egy másik előírás alapján a gimnáziumokban megadott számú helyet tartanak fenn számukra. Pápai Annamária rámutatott: sok minden jól szabályozott, de a törvénynek azért vannak még hiányosságai.

Addig is az óvodapedagógus, a tanító, az osztályfőnök, a tanár ügyességén, a szülők hozzáállásán és a család anyagi lehetőségein múlik, milyen mértékben és hogyan lehet a sajátos nevelési igényű tanulókat támogatni. A tehetősebb családok magánfejlesztésre viszik a gyermekeket, és jellemzően otthon is többet foglalkoznak velük, de

A tanintézet igyekszik pályázatok révén, a rendelkezésére álló eszközökkel elérni, hogy mindenki be tudjon illeszkedni, minden gyermeknek kedve legyen iskolába járni. A diákok tanszereket kapnak, meleg ételt és délutáni programokat biztosítanak számukra.

Számos sajátos nevelési igényű gyermekkel foglalkozott már Vajda Gyöngyvér marosvásárhelyi tanítónő, aki több mint három évtizede tanítja írni, olvasni, számolni a kisdiákokat. Osztályában olyan tanulók is voltak, akiknek ugyan nem volt „papírjuk”, de több figyelmet igényeltek, mint társaik.

Vajda Gyöngyvér szerint nagyok sok múlik azon, hogy a szülők elfogadják és megértsék, a gyermekük – a szemük fénye, a legnagyobb kincsük – sajátos fejlődésű, viselkedésű és szakemberi segítségre szorul. Ő például hatékonyan együtt tudott működni az autista kisdiákkal és a szüleivel is, és az osztálytársak is megértették és segítették a helyzetet. De

Ilyenkor szenved a gyermek, az egész osztályközösség, de a tanító, tanárok és a szülő is. Hiszen nincs együttműködés, nincs fejlődés.

a speciális tantervek is többnyire a fióknak készülnek, hiszen a gyakorlatban az adott helyzethez kell alkalmazkodni, és segíteni a diákoknak.

a szülőknek is kihívást jelent, főleg amíg ki nem derül, hogy a gyermek miért nem tud a többiekhez hasonlóan írni, olvasni, számolni, fejlődni.

Így kértek és kaptak diszkalkuliás besorolást, ami azt jelenti, hogy csak segédeszközökkel, sokkal több odafigyeléssel és tanulással érti meg a matematikai feladatokat, tudja levezetni azokat. A nyolcadikos matekvizsgán már segédeszközöket használhatott, mivel már rendelkezett a hivatalos CES-besorolással, illetve tanfelügyelőségi jóváhagyással, és az iskola is mindent megtett, hogy segítsen a diáknak.

– idézte fel. Szerinte az iskolákban nagyon hiányoznak azok a szakemberek, akik időben felismerik, ha gond van, akik segítenek, útbaigazítanak. És ha vannak is jó szakemberek, ők jellemzően nem dolgoznak együtt, nincs csapatmunka.

Andrási Kata székelyudvarhelyi fejlesztő pedagógus arra hívta fel a figyelmet, hogy amennyiben egy gyermek sajátos nevelési igényű, az általában már az óvodában kiderül(het). Fontos, hogy már az előkészítő osztályban fokozottan odafigyeljenek a tanítók ezekre a gyermekekre, segítse munkájukat egy fejlesztő pedagógus, de a szülők is. Így

A szakember szerint hibás az az elgondolás, amit Romániában is erőltetnek, hogy ezeket a gyermekeket valamilyen módon be kell illeszteni, integrálni kell a hagyományos közoktatásba. Ez leginkább csak az államnak jó, anyagi szempontból. De ha egy sajátos nevelésű gyermek egy hagyományos, nagy létszámú osztályba jár, nem lesz sikerélménye, és

A szakember szerint ugyanakkor csak részben múlik az iskolán, hogy miként boldogul a gyermek, legalább ugyanilyen fontos a szülő hozzáállása is. A szülőnek partnernek kell lennie a fejlesztésben, hiszen ő tölti a legtöbb időt a gyermekkel, tudnia kell, mire figyeljen oda, mit tanítson, mire fektesse a hangsúlyt.

Andrási Kata azt is elmondta, hogy vannak olyan országok, ahol minden sajátos nevelésű gyermek mellett van egy fejlesztő szakember: végig vele van a tanórákon, folyamatosan segít. Elvileg Romániában is van olyan eset, amikor a törvény értelmében fejlesztő pedagógust kell kijelölni egy diák mellé, de ahogy a székelyudvarhelyi szakember fogalmaz, „járni jár, de nem jut”. Az állam egyszerűen nem fizet meg pluszban egy pedagógust – ezt a szülő vagy saját zsebéből teszi meg, vagy ő maga ül be a tanórára, ez viszont nem mindig hatékony, hiszen a gyermek másképp viselkedik a szülei jelenlétében.