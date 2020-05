Nehéz bepótolni a kimaradt hónapokat a hátrányos helyzetben élő tanulókkal

Gyerekek a társadalom peremén. A hátrányos helyzetű tanulók eleve differenciált oktatásra szorulnak • Fotó: Haáz Vince

A hátrányos helyzetű gyerekek úgy érkeznek meg az iskolába, hogy úgynevezett differenciált oktatásra szorulnak, hiszen amikor egy ilyen gyerek közösségbe kerül, teljesen másfajta fejlesztésre van szüksége. Azokkal lehet valamit fejlődni, akiket a család támogat, és megjelennek minden reggel az iskolában – kezdi Molnár-Kovács Emese marosvásárhelyi pedagógus, akinek a második osztályába négy olyan gyerek jár, akikkel külön kell foglalkoznia, de voltak már reménytelen esetei is.

Mint mondja, olyan eset is előfordul, hogy az egyik gyerek tetves volt, és az anya nem volt hajlandó kitisztítani őt akkor sem, amikor az iskola ápolónője felkérte erre. Azzal érvelt, hogy még nyolc gyerek van otthon, ezért pár napon belül úgyis ismét betetvesedett volna a gyerek, így többet inkább nem ment iskolába.

A többségtől az ember elvárja, hogy nyitottak legyenek, elfogadják a másságot, de azt nem lehet elvárni senkitől, hogy azt is elfogadják, hogy ők is tetvesekké, bolhásokká váljanak. Ki kell mondani: ezek olyan esetek, amikor az iskola tehetetlen, ezek szociális ügyek. Akkor lehet beilleszkedésről, fejlesztésről beszélni, amikor tisztán, rendesen megjelennek, de ők így is nagy hátránnyal indulnak

– magyarázza a tanító, akinek az osztályában négy gyerek részesül más ütemű oktatásban. Ők tisztán és rendesen járnak iskolába. Előkészítőben, illetve első osztályban végig azt az anyagot tanulták, amit a többiek az óvodában, de még őket is csoportokra kellett osztania: négy gyerekkel három csoportban, három különböző szinten dolgozik Molnár-Kovács Emese. Van olyan gyerek is, akinek alapvető higiéniai órákat kell tartania, hiszen olyan helyről jön, ahol még vezetékes víz sincs a lakásban.

„Újraterveztem a tantervet nekik, van egy speciális felzárkóztató tervem számukra, amit minden tanító a saját osztályára szab. Két gyerekkel odajutottunk, hogy az óvoda kimaradásából adódó hátrányokat most már teljesen leküzdötték. Képesek kifejezni a gondolataikat, mert onnan indultunk, hogy akart mondani valamit, de nem tudta azt a szót, amivel ezt kifejezheti. Most tanuljuk a betűket velük másodikban. Összeadást, kivonást, szorzást behoztuk. A koronavírus-járvány miatt az osztásnál akadtunk el, mert személyes jelenlétre van szükség ahhoz, hogy megtanulják, és akkor ezt fogom bepótolni velük a nyáron valamikor, mert hajlandóak jönni” – mesélte a pedagógus, akinek sikerült telefonon kommunikálni ezekkel a szülőkkel is az elmúlt hetekben. Egyszerű feladatokat készít számukra, hiszen az értő olvasás még nem működik náluk. Ezért

hiába küld haza munkafüzetet, mert sem ő sem, a szülő nem tudja megfejteni az utasítást sem, ezért van szükség a személyes jelenlétre

– magyarázza Molnár-Kovács Emese.

A másik kettő sajátos nevelési igényű gyerek, az egyiknél a tanító maga szerezte be az ezt igazoló iratot a szakorvosoknál, felmérő bizottságnál, szociális osztályon, mert kapott rá felhatalmazást a szülőktől. A másik gyereknél nem tudta rávenni a szülőket, hogy feljöjjenek az iskolába, és aláírják a felhatalmazást – részletezte a tanítónő. „Ez a két gyerek is két különböző szinten van, ők a betűket tanulják, és nekik olyan típusúakat küldök haza, hogy például írjanak tíz sor »a« betűt” – tette hozzá.

Nincs egységes recept

A pótlás önkéntes alapon zajlik, ha az egészségügyi helyzet megengedi, akkor Molnár-Kovács Emese szeptember első felében behívná a gyerekeket az iskolába, és megbeszélné a szülőkkel, hogy küldjék el gyerekeiket iskolába, ellenkező esetben nem vállalja a felelősséget azért, hogy fejlődnek is valamit a tanulók, hiszen sok esetben csak személyesen és kiscsoportosan lehet fejleszteni a gyerekeket – fejtette ki a pedagógus.

„A minisztérium homályos ajánlásokat tett arra nézve, hogy ki mit kezdjen, és azt hangsúlyozták, hogy minden legyen papírral lefedve, a papírgyűjtési akción van a lényeg, és minden pedagógusnak a saját lelkiismeretére van bízva az a mód, ahogyan megpróbál valamit tenni. A realitásból kiindulva azonban valóban így is van, nem lehet receptet nyújtani, mert minden egyes helyzet más és más, tényleg azon múlik, hogy a pedagógusnak mennyire szívügye ez, illetve, hogy hány gyerekről van szó. Négy gyereket lefedni emberileg még lehetséges, ha nem sajnálja az ember az idejét és energiáját rá. Ám ahol tíz-tizenöt gyerekről van szó, valószínű, meg kell ismételni a teljes tananyagot, vagy a legfontosabb részeket újra kell venni”– részletezte tapasztalatait a marosvásárhelyi pedagógus. Hozzátette,

egy ilyen gyereknek az az igazi megvalósítás, ha megtanul negyedik osztály végére írni-olvasni, összeadni, kivonni, osztani és szorozni.