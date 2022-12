Néhány száz adagot kapott Hargita megye az omikronvariáns elleni új oltóanyagból

néhány száz adagot kapott a megye az új oltóanyagból – de ha szükség lesz, még hoznak utánpótlást –, ezeket majd azoknál a háziorvosoknál lehet beadatni, aki vállalták, hogy részt vesznek az immunizálási folyamatban, továbbá egy oltóközpontot is újraindítanak a megyében – a csíkszeredai kórházban ,– és előjegyzés után ott is beadják az oltást.

„Az influenzaoltással szemben azonban – amit bárkinek be lehet adni – az omikron elleni oltóanyagot nem lehet első oltásként beadni. Nincs erre bevizsgálva, ez nem azt jelenti, hogy ártana, de nem megengedett első oltásként beadni.

Az új oltóanyag gyártója a Pfizer, a vakcinát beadatását elsősorban azoknak ajánlják, akik valamilyen rizikótényezővel rendelkeznek. Ez lényegében azokat jelenti, akiknek az influenza elleni oltás is ajánlott, idősek, krónikus betegek, vagy olyan munkát végeznek, ahol könnyebben megfertőződhetnek.

A gyógyszerbiztonsági előírás értelmében a már teljesen beoltottaknak lehet beadni, azoknak, akik megkapták az alapoltást, tehát harmadik vagy negyedik oltásként vagy akár ötödikként is. A második feltétel, hogy legalább három hónapnak el kellett telnie az illető utolsó oltása óta.

A koronavírus-fertőzésen átesettek esetében nincs ilyen feltétel, ott ezt nem is nézzük, csak az számít, hogy ne aktív beteg legyen. Ez a vakcina a most terjedő koronavírus-variáns és omikron-alvariánsok ellen véd” – tájékoztatott Tar Gyöngyi.

Aki beadatná az oltást, az először háziorvosánál érdeklődjön arról, hogy ott van-e erre lehetőség. Akik olyan településen élnek, ahol nincs ilyen háziorvos, azok a csíkszeredai oltóközpontban is beadathatják az oltást, de nem árt előtte telefonon bejelentkezni (0754 043 846, hétfőtől péntekig, 8–15 óra között), így megspórolhat egy utat abban az esetben, ha éppen el van fogyva az oltóanyag. E-mailben is jelentkezhetnek azok, akik beadatnák az oltást, és ha megadják telefonszámukat, akkor visszaigazolást is kapnak az oltási időpontról – tájékoztatott Tar Gyöngyi.