Néhány órán át egy román zászló is lobogott a magyar szimbólumok között Sepsiszentgyörgy főterén

• Fotó: Bíró Blanka

Szemtanúk szerint kora délután két férfi jelent meg a főtéren, egy gépkocsiból kivettek egy román zászlót és egy létrát, majd szerszámokkal felszerelkezve kitették a román zászlót a lámpaoszlopra, amelyre korábban az önkormányzat is kitűzte március 15-e tiszteletére a magyar lobogókat. A két férfi a műveletet követően autóba ült és elhajtott. Hamarosan rendőrök is megjelentek, de nem tettek semmit. Amíg a helyszínre érkezve szóba álltunk néhány szemtanúval, rövid idő alatt a román zászló el is tűnt. Egy újabb szemtanú arról számolt be, hogy egy ismeretlen levette és magával vitte.

HIRDETÉS

„Vannak, akik nem bírják elviselni, hogy ebben az országban, saját szülőföldünkön jól érezzük magunkat, a saját szimbólumainkkal nyugodtan megéljük a nemzeti ünnepünket” – mondta el a Székelyhonnak az eset kapcsán Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere.