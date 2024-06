Néhány helyszín, ahol izgalmas volt a választás

Továbbra is „szállingóznak” az önkormányzati választási eredmények, néhány olyan helyszínt azonban megmutatunk, ahol valódi verseny volt – vagy legalábbis nem egyetlen polgármesterjelölt közül lehetett választani. Például Székelykeresztúr vagy éppen Szentegyháza.

Kezdjük is Székelykeresztúrral : a hivatalban lévő polgármesternek, Koncz Hunor-Jánosnak (EMSZ) az RMDSZ-es színekben induló Klein László volt a kihívója. Eredmény:

Szentegyházán is az Erdélyi Magyar Szövetség színeiben kért újabb felhatalmazást a választóktól Lőrincz Csaba, aki az RMDSZ-es Szőcs Tibor személyében kapott ellenfelet. Eredmény:

„Köszönöm a bizalmat Székelykeresztúr! Csapatommal továbbra is az Önök javáért fogunk dolgozni!” – jelentette be Facebook-oldalán Koncz Hunor János jelenlegi polgármester.

Etéden is verseny volt, és mint utólag kiderült, nem is akármilyen. Az udvarhelyszéki községben az RMDSZ-es Szilveszter Attilának független kihívója akadt, mégpedig Lőrinczi Pál. Utóbbi ráadásul minimális különbséggel le is győzte a regnáló polgármestert. Eredmény: