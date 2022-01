Négyen pályáznak az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezetének elnöki tisztségére

• Fotó: Székelyhon

Nagyjából két héttel ezelőtt jelentette be az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete, hogy „az elmúlt harminc év legdemokratikusabb tisztújítójára” készülnek. Az elképzelés lényege, hogy nyitni szeretnének a lakosság irányába, így – a nagybányai példát követve – bárkinek megengedik, hogy szavazzon a szervezeten belüli jelöltekre, amennyiben felnőttkorú, helyi lakcímmel rendelkezik, illetve a voksolás előtt hajlandó kitölteni egy nyilatkozatot, amellyel belép a pártba, illetve megerősíti a meglévő tagságát. Még a kötelező 6 lejes évi tagsági díj befizetésétől is eltekintenek.

A szervezet elnöki, illetve választmányi tagságába való jelentkezések határideje csütörtökön járt le, a választás napja február 27.

Túljelentkezés

Korábban Imre Gábor, az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács (UIET) volt elnöke, illetve Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója is jelezte, hogy megpályázná az elnöki tisztséget.

A jelöléshez szükséges dokumentáció leadási határidejének utolsó napján azonban Antal Lóránt szenátor internetes videóban jelezte, hogy ő is megméretkezik az elnöki címért.

Kifejtette, sok emberrel egyeztetve jutott erre a döntésre, a későbbiekben erről bővebben is tájékoztat. Ugyanazon a napon Jakab Áron Csaba, a Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók Szövetségének (SZMVSZ) elnöke is bejelentette egy sajtótájékoztatón, hogy szeretné vezetni a székelyudvarhelyi szervezetet, valamint választmányi tagként is jelölteti magát, majd le is adta az ezekhez szükséges dokumentációt. Ő kijelentette, 2016-ban eltűnt ugyan a politikai életből, de RMDSZ tagságát megtartotta.

Kívülről figyelve a szervezet munkáját úgy érzi, hogy noha az elmúlt években „pénz, paripa és fegyver is volt” a politikai alakulat megerősítésére, továbbá arra, hogy közösségi szinten eredményeket mutassanak fel, ez mégsem történt meg.

„Nekem, akinek fontos, hogy olyan környezetben éljek, ahol az emberek elégedettek, mosolyognak és látják a jövőt, úgy érzem fontos, hogy lépjek, amennyiben bizalmat kapok a szavazóktól. Ehhez pedig változásra van szükség, nyitni kell és el kell kezdeni dolgozni, hogy visszaszerezzük a bizalmat” – fogalmazott telefonos megkeresésünkkor. Kérdésünkre felelve leszögezte, jelölésével kapcsolatos elhatározása szilárd, hiszen tenni akar, ugyanakkor a változásnak rendeli alá az elképzeléseit, így nem tudja, hogy a későbbiekben felmerülhet-e annak lehetősége, hogy esetleg visszalépjen.

Átnézik a dokumentumokat

Sinka Arnold, a városi tisztújító bizottság egyik tagja is megerősítette lapunknak, hogy a felsorolt személyek pályáznak a helyi szervezet elnöki tisztségéért. Mindemellett elmondta, hogy

a tizenkét helyre összesen tizenkilenc jelentkező adott le dokumentációt, remélve, hogy választmányi tagok lehetnek.

Persze ez nem azt jelenti, hogy az említett személyek biztosan jelölté válnak, hiszen a bizottság pénteken ellenőrzi a leadott dokumentumokat, majd további huszonnégy órát biztosít a jelentkezőknek óvásra, illetve arra, hogy pótolják az esetlegesen hiányzó iratokat. Sinka üdvözölte, hogy ennyien szeretnének cselekedni a szervezeten belül, hiszen a verseny mindenkinek jót tesz. Közölte, ő optimistán látja a jövőt.