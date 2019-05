Négy napot szenteltek a könyveknek Csíkszeredában

A Gutenberg Kiadó szervezésében számos gyermekprogramon, gyermekkönyv-bemutatón vehettek részt a legkisebbek is. Érdeklődőből nem volt hiány. „Mivel sok gyerekkönyvünk van, egyértelmű, hogy gyerekprogramokkal is készültünk. (...) Most két könyvvel jelentünk meg, egyik volt a Lackfi Jánosnak a Csodafogkrém című könyve, amelyet Kürti Andrea illusztrált, valamint Egyed Emesének a Vasárnap című kötete, amelyet Láng Orsolya illusztrált. Ezen kívül bemutattuk azokat a könyveket, amelyek az év végi Marosvásárhelyi Könyvvására készítettünk, hiszen azok sem voltak még bemutatva Csíkszeredában. Jó hangulata volt a bemutatóinknak, érdeklődők is voltak, meg vagyunk elégedve.

A kiadók folyamatosan készítik a kiadói terveiket, ezért elmondhatom, hogy jövő májusra is van olyan könyvünk pozicionálva, amit igenis a Csíkszeredai Könyvvásárra fogunk megjelentetni

– fűzte hozzá Tőzsér László, a csíkszeredai Gutenberg Kiadó vezetője.