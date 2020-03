Négy lélegeztetőgépet kap a gyergyószentmiklósi kórház

Nagy Zoltán gyergyószentmiklósi polgármester • Fotó: Nagy Zoltán facebook oldala

Ez az egy napirendi pontja volt a rendkívüli tanácsülésnek, de amint Nagy Zoltán polgármester Facebook-bejegyzéséből is kiderült, a „rendkívüli” jelző ezúttal nem csak azt jelentette, hogy fontos, halaszthatatlan céllal hívták össze, hanem a megrendezésének módja is új volt. Az erre célra kifejlesztett internetes platformot használták arra, hogy mindenki otthon, vagy irodájában tartózkodva vehessen részt az ülésen, és így, online zajlott a szavazás is.

A szavazásról Erős Levente, a helyi RMDSZ-frakció vezetője is bejegyzést tett közzé, amelyben közölte, hogy a mostani szavazás eredményeként a meglévők mellé négy új lélegeztetőgép érkezik a kórházhoz. Hozzátette, bízik benne, hogy minél hamarabb meg is érkeznek.