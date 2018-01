Négy gyilkosság és harminc halálos áldozatot követelő közúti baleset történt tavaly Hargita megyében

• Fotó: Pinti Attila

Éves tevékenységéről tartott beszámolót a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság Csíkszeredában: a tavalyi évre vonatkozó összegzést pénteken sajtótájékoztatón mutatta be Iordan Ștefan Mircea, a megyei rendőrség parancsnoka, valamint Gheorghe Filip rendőrségi szóvivő. Mint kiderült, a 2016-os évhez képest a mutatók többségében javuló eredményeket értek el,

a halálos áldozatokkal járó közúti balesetek száma növekedett a megyében.

A megyei rendőrségen tavaly valamelyest enyhült a korábban nagy nehézségeket okozó személyzeti hiány: a meghirdetett 878 állásból 662-t töltöttek be, ami 75,39 százalékos alkalmazási arányt jelent. Bár ez 2,96 százalékkal magasabb a 2016-os évhez viszonyítva, még így is 216 betöltetlen állást számolnak. Tavaly egyébként 81 rendőr munkaviszonya szűnt meg, ebből 75-en nyugdíjba mentek, kettő kérés alapján távozott, kettőt elítéltek, szintén ketten pedig életüket vesztették. Helyettük 39 frissen végzett rendőrt alkalmaztak. Az intézménynél szolgálatot teljesítő rendőrök átlagéletkora 38 év. A találkozón elhangzott az is, hogy a tavalyi évben 50 217 050 lejes költségvetést hagytak jóvá a Hargita megyei rendőrség számára, de ebből 49 961 282 lejt a közrendre és a közbiztonságra költöttek, a többit pedig nagyrészt fenntartási, javítási költségekre, így

fejlesztésre semmit sem tudtak fordítani.

A főkapitányság szervezett bűnözés elleni osztályának összesítése szerint a megyei bűnözési ráta az országos érték alatt található, utóbbi esetében ugyanis 2477 észlelt bűncselekmény jut 100 ezer lakosra, Hargita megyében viszont „csak” 1660 (összesen 5533 bűncselekmény történt tavaly). A találkozón arról is beszéltek, hogy 2017-ben 1009 személy elleni bűncselekményt azonosítottak, 3,26 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.