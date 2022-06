Ne torkolljon tragédiába a vakáció: életmentő tanácsok a strandidőszakra

„Nem vízi mentők vagyunk, hanem mentőbúvárok, és nem a tavak vagy folyóvizek mellett teljesítünk szolgálatot, hanem a székházban kapjuk a riasztást, ami azt jelenti, hogy amíg kiérünk, legjobb esetben is eltelik egy fél óra, vagyis, akit megtalálunk, azt már nem tudjuk megmenteni, hanem a testét kell megkeressük és átadjuk a hatóságoknak” – mondja a Székelyhon megkeresésére Kovács Róbert. Hozzáteszi, vízbefúláshoz sajnos pár perc víz alatt töltött idő is elég,

télen hidegebb vízben volt olyan eset, hogy 8-10 perc után is újra tudták éleszteni a vízbe merült személyt, nyáron azonban már egy-két perc víz alatt töltött idő is elég a tragédiához, nagyon függ attól, hogy ki van a parton, ki szedi ki a vízből, és milyen elsősegélyben tudja részesíteni.

Kovács Róbert szerint jó hír, hogy eléggé lecsökkent a vízbefulladásos esetek száma Maros megyében, öt-tizenöt eset közé lehet tenni, míg tíz évvel ezelőtt volt olyan év is, hogy több mint harminc eset volt. A legtöbb baleset Maros megyében a folyóvizekben történik, majd a Bözödi-tóban, valószínűleg azért, mert nincs megfelelő tudásuk ahhoz, hogy folyóvízben ússzanak, de itt könnyebben kapja el görcs az úszót, áramlatokkal is számolni kell, sok esetben meg túl gyorsan mennek be felhevült testtel a hideg vízbe – sorolja az okokat Kovács. Hozzáteszi, a strandok biztonságosabbak, ott kötelezően kell legyen vízimentő is a parton, de két-három éve a Víkendtelepen is vízbefulladt egy tizenéves fiatal, akit a strandoló tömeg miatt nem vett észre időben a környezete.