Ne legyen feketeleves – fogyasztóvédelmi tanácsok a fekete pénteki akcióvadászatra

Az előzetes számítások szerint mintegy félmilliárd eurót költ majd el a lakosság a fekete pénteki leárazás során, nem csoda hát, hogy a bevételekért folyó harcban elv- vagy törvénytelen trükköket is bevetnek egyes kereskedők. Mire érdemes figyelni?

néhány online boltban már el is kezdődött a Black Friday, amely idén november 8-én csúcsosodik ki, a legtöbb webáruház ugyanis akkor hirdeti meg leárazott termékeit.

A vásárlás előtt tanácsos ár-összehasonlítást végezni, más webáruházakban is megnézni ugyanannak a terméknek az árát, ugyanis a kedvezmény gyakran nem valós.

Ilyenkor azonban megnő a trükközések, csalások száma is. Laurențiu Moldovant, a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetőjét kérdeztük arról, hogy milyen tanácsokat megfogadva érdemes belevágni az akcióvadászatba.

Gyakori, hogy a vevő nem azt kapja, amit megrendelt – „például egy blúz helyett egy zoknit” – de gyakoriak a csalások is a közösségi háló „boltjaiban”, ahonnan semmit nem kap a megrendelő a pénzéért.

A megbízhatóság és az ellenőrizhetőség szempontjából a szakhatóság képviselője a román webáruházakat ajánlja elsősorban. Ezek esetében is fontos, hogy

az oldal alján ott legyen a fogyasztóvédelmi hatóság honlapjára mutató gomb – ami egyébként kötelező –, továbbá legyen székhelye is a webáruháznak – ezek mind megbízhatóságra okot adó tényezők.

„Ajánlom a fogyasztóknak, hogy romániai oldalaktról rendeljenek. Ha probléma adódik, a külföldi oldalakat nehezen tudjuk ellenőrizni. A .com végződésű webáruházak működtetőit nehéz számonkérni” – fogalmazott.

fogyasztói panasz esetén a fogyasztóvédelem is csak annyit tud tenni, hogy ír a megadott elektronikus postacímre.

Fogyasztóvédelmi szempontból problémásak az Európán kívüli webáruházak is.

Erre azonban rendszerint még választ sem kapnak. Ezeknek az „áruházaknak” a nagy részébe a közösségi hálón botlanak bele a fogyasztók, sok ilyen, online boltnak álcázott platformot Romániában működtetnek, nem is érti, a Facebook miért nem tiltja le őket – mondta Laurențiu Moldovan.

Népszerű az Aliexpress, a Temu és más kínai áruházak is. De ha minket ezekkel kapcsolatos panasszal hívnak fel, már akkor megmondjuk, hogy sajnos ezekkel nincs mit tegyünk. Iktathatjuk a panaszt, de nem tudjuk megoldani. Legfeljebb azokat tudjuk megoldani, amelyek EU-n belüli cégekkel kapcsolatosak”

– magyarázta a szakhatóság képviselője.

Még a romániai oldalakon is érdemes körültekintőnek lenni

Vásárlásnál még a romániai oldalakon is érdemes körültekintőnek lenni, ugyanis azokról rendelve is szerezhet kellemetlen tapasztalatokat a fogyasztó. Fontos megnézni például Black Friday akcióban meghirdetett termékpromóció részleteit is – hívta fel a figyelmet a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség vezetője.