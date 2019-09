Ne kelljen románul is érettségizniük a magyar diákoknak – az államelnökjelöltek támogatását kéri az MPP

Mezei János és Sorbán Örs megosztják a munkát • Fotó: Gergely Imre

Az MPP által megfogalmazott törvényjavaslat lényege, hogy az érettségi és a nyolcadik osztályosok képességvizsgáján a tanulók egyforma vizsgán kelljen helytálljanak, azaz a kisebbségekhez tartozók az anyanyelv vizsga mellett ne kelljen még az állam nyelvéből is vizsgát tenniük. Ez azért is lényeges lenne, mert

minden évben, így az idén is nagyon sok magyar diáknak a román vizsga miatt nem lett sikeres érettségije.

A javaslat az emberjogi bizottságban Kulcsár Terza József érvelése nyomán pozitív véleményezést kapott. A kisebbségekhez tartozó diákokkal szemben diszkriminatív vizsga megváltoztatásáról szóló törvényjavaslat a képviselőház elé került, ahol szeptember 11-én kellett volna megvitatni, de vita nem történt, ami azt jelenti, hogy a javaslat hallgatólagosan elfogadásra került. Most a szenátuson a sor, hogy végső döntést hozzon ebben a kérdésben. A szenátusban azonban nincs egy meghatározott határidő, hogy mikor kellene napirendre tűzzék a javaslatot.

Az összes jelölthöz eljuttatják a javaslatot

Mezei János gyergyószentmiklósi sajtótájékoztatóján szerdán kijelentette,

felszólítják az RMDSZ szenátorait, és elsősorban Kelemen Hunort, hogy tegyenek meg mindent, hogy a szenátusban „ne aludjon el” a javaslat, és minél hamarabb kerüljön a ház napirendjére, és el is fogadják azt.

Ugyanakkor levelet küldenek a többi államfőjelöltnek is, amelyben ismertetik számukra a tanügyi törvényt módosító javaslatukat, és egyben kérik, hogy tartsák szem előtt az oktatási reform szükségességét, Románia is szakítson azokkal a sok évtizedes beidegződésekkel, amelyek ma az oktatást elavulttá teszik, és például a skandináv országok példájára újítsa meg az oktatást. Ennek részeként pedig a kisebbségekhez tartozó diákoknak is megfeleljen ez.

Mezei leszögezte, amennyiben a jelöltek némelyike pozitívan válaszol a megkeresésükre, azt olyan gesztusnak értékelik, amely alapján további tárgyalások kezdődhetnek el az oktatási reform érdekében. Az MPP elnöke hangsúlyozta még, hogy kezdeményezésük nem légből kapott, megvalósíthatatlan ábránd, hiszen Szerbiában például a különböző nemzetiségek anyanyelvükből kell érettségi vizsgát tegyenek, szerb nyelvből nem. Erről egy riportfilmet készíttetett az MPP, román nyelvű feliratozással amelyet közelebbről el fognak juttatni minden jelentősebb televízióhoz, remélve, hogy be is mutatják majd ezt.

Bemutatkozott az új pártigazgató

A sajtótájékoztatón jelen volt Sorbán Attila Örs, az MPP nemrégiben kinevezett új pártigazgatója is. Mezei János mondanivalóját kiegészítve, nyomatékosította, hogy

a párt javaslata egyáltalán nem arról szól, hogy a magyar diákok ne tanuljanak meg románul. Sőt, nagyon is fontosnak tartják azt, hogy a magyar fiatalok tudjanak beszélni az ország nyelvén, mert ez természetesen szükséges az itthoni érvényesülésükhöz.

Azonban ehhez nem az a megoldás, hogy nehéz irodalmi műveket kelljen elemezniük az érettségin, hanem valóban a nyelv elsajátítását lehetővé tevő oktatás. Mezei úgy mutatta be az új igazgatót, mint aki kapocs lehet a jelenlegi tagság és a jövő generációk között. Sorbán továbbra is megmarad az Erdélyi Magyar Ifjak elnökének is. Mezei János főként a szervezési munkában, a közelgő helyhatósági és későbbi parlamenti választásokban való felkészülésben, szervezetépítésben számít az új pártigazgató személyére.