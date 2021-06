Nagyvilági ízek Erdélyben (x)

A Petry boltjaiban mindig nagy szeretettel várják a vásárlókat • Fotó: Petry

Európa számos pontjáról leptek már meg hasonló gasztronómiai ínyencségekkel, a tetszésemet pedig igen hamar elnyerték az ízletes falatok. Nemrég egy ismerősömmel beszélgettünk konyhaművészeti kuriózumokról, és ő hívta fel a figyelmemet, hogy náluk hasonló ételkülönlegesség került az ünnepi asztalra, amit helyiek állítottak elő. Nem kellett sokat gondolkodnom, hogy én is megízleljem a marosvásárhelyi cég által gondosan elkészített finomságokat. Csalódnom pedig végképp nem kellett. Hat típusú szárított húst kóstoltam, amellyel most a kedves olvasó is megismerkedhet.

Az első íz- és élménykavalkádot a szárított sertéscombnak köszönhettem. Szalonnás állaga és megjelenése ellenére

nagyon karakteres húsízzel rendelkezik, amely enyhén sós, ugyanakkor függőséget is okozhat – hiszen ha egyszer megkóstolja az ember, akkor képtelen vele leállni.

Ha ez mégis valahogy sikerül, akkor semmiképp sem szabad átállni a szárított fehérkarajára, mert hasonló addikciókat okoz...

A bevásárlóközpontok polcai tömve vannak efféle készítményekkel, amelyek bár színben és állagban nagyon hasonlítanak a petryéhez, az ízük köszönőviszonyban sincs a vásárhelyi termékével. A fehérkaraj borsos ízvilága kellemes, ezzel egyidőben pedig a termék állaga nagyon „egyben van”: nem mállik szét a szájban,

a fogyasztó érzi azt, hogy valamit eszik, és nemcsak nyeli, mint kacsa a nokedlit.

Az általam vásárolt pizzák elengedhetetlen feltétje a szárított sertéshas, vagy ahogyan az étlapokon megjelenik, a speck. És a Petry ebben a kategóriában is

messze az átlag fölött áll.

Fűszerezése egyszerű, mégis telitalálat. Érezni lehet a termék alapvető zamatát, az ízesítés pedig komplementáris hatással bír, így ezer közül is megismerheti a vásárló azt, hogy éppen mit is kóstol. Az pedig bizonyos, hogy ezentúl speck nélkül rendelem a pizzámat, hiszen két mozdulattal otthon is rá tudom dobni a husit kedvenc olasz készítményemre.