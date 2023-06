Nagyszabású terveket dédelget a Hargita Megyei Sérültek Egyesülete

Fikó Csaba, a Hargita Megyei Sérültek Egyesületének vezetője megkeresésünkre mondta el, hogy csaracsói területükre több létesítményt terveznek. Egyik álmuk egy szociális farm kialakítása, ahol többek között állatsimogató működne, illetve lovas terápiának is helyet biztosítana. Ugyanakkor ide melegház épülne, és hosszú távú elképzeléseik közé tartozik egy halastó létrehozása is. A farm mellett továbbá egy szabadidős komplexumot is kialakítanának.

Orvos nevét viselné

Nagyszabású terveiket kéthektáros területen valósítanák meg. Mint megtudtuk,