Nagyot csalódtak a magyar érettségi eredményeiben a háromszéki diákok

Az idei érettségi óvások előtti eredményeiről déli 12 órakor értesültek a háromszéki diákok is, legtöbben az oktatási minisztérium honlapjáról. Ebben az időpontban a vizsgaközpontoknál is elkezdtek gyülekezni a fiatalok, többen azért, hogy óvást nyújtsanak be, mások egyszerűen csak találkozni szerettek volna a társaikkal.

Változók a vélemények

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium előtt gyülekező néhány diák mosolygósan gratulált egymásnak, a vizsgát mindannyian sikeresen teljesítették. Szerintük teljesen korrekt volt az osztályozás, átlagban 7–8 közti jegyekkel végeztek, ezekkel elégedettek is.