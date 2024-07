Nagyjából azonos okai vannak az egyre gyakoribbá váló csoportos elbocsátásoknak

Azt ígérték nekik, hogy jövő januárban visszaveszik őket, ami az ügynökség munkatársai számára azt jelenti, hogy meg kell próbálniuk őket máshol elhelyezni, hiszen január messze van – tájékoztatott az intézmény osztályvezetője.

Egy székelyudvarhelyi bútoripari vállalat korábban szakaszos leépítést jelentett be az ügynökségnél, ami el is kezdődött, május végén 33 alkalmazottját bocsátotta el a gyár, de júniusban nem történt újabb elbocsátás. Ugyanakkor azt is elmondta, egyes alkalmazottak elérték a nyugdíjkorhatárt, mások azonnal találtak más állást, így ők be sem kerültek az ügynökség adatbázisába. A cég korábbi bejelentése szerint a 255 fős személyzetből 170 alkalmazottjától lesz kénytelen megválni augusztus végéig.

Időközben az is kiderült, hogy a Famos bútorgyárról van szó, amelynek április 22-i céghatározata alapján az Economica.net gazdasági portál az írta a múlt hónapban, hogy a tulajdonosok, azaz a részvényesek a termelés leállítását fontolgatják a magas nyersanyag- és energiaárak, valamint a romániai piacra beérkező olcsó kínai termékek miatt.

A gyár helyén lakópark épül

A vállalat kedvezőtlen piaci helyzetét tovább rontja, hogy az ügyfelei által leadott megrendelések ára nem teszi lehetővé a termelés folytatását, mivel az gazdasági szempontból nem fenntartható. A határozatból kiviláglik az is, hogy a termelés tényleges leállításáig a bútorgyár csökkentett létszámmal fog működni, igazodva a megrendelések mennyiségéhez, továbbá