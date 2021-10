Nagy volumenű méhnyakrákszűrő programot indítanak a térségben Simon Virág • 2021. október 01., 17:36 2021. október 01., 17:36 HIRDETÉS A méhnyakrák az egyik legjobban gyógyítható rosszindulatú betegség, de csak akkor, ha időben felfedezik. A központi régió hat megyéjében uniós pénzalapokból indítanak egy nagylélegzetű szűrőprogramot, amely során több mint 170 ezer nőt vizsgálnának meg.

Cosmina Uzun: életeket menthetünk, és ez fontos számunkra • Fotó: Haáz Vince

Románia az első helyen van a méhnyakrák okozta elhalálozások terén az Európai Unióban, ez szám szerint azt jelenti, hogy évente mintegy 3300 új esetet fedeznek fel, és több mint 1700 nő életét veszíti a betegség következtében. Nem ritka, hogy 20–40 év közötti nők esetében fedezik fel túl későn a rákos elváltozásokat, és már nem tudnak segíteni rajtuk. HIRDETÉS A hat megyét – Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben – összefogó központi fejlesztési régió, az egészségügyi minisztérium támogatásával uniós pénzalapot hívott le intenzív méhnyakrákszűrési programra. A program egyik felelőse, Cosmina Uzun doktornő a programot bemutató pénteki konferencián arról beszélt, hogy korábban is volt egy hasonló kezdeményezés ebben a régióban, de pénzhiány miatt nem tudtak elegendő vizsgálatot elvégezni, jelentős eredményeket elérni. Most azonban 10,5 millió euró áll a rendelkezésükre, amelyből Marosvásárhelyen, az orvosi egyetem által átadott egyik épületben egy korszerű diagnosztikai központot hoznak létre, korszerű laboratóriummal.

Mozgó laboratórium is lesz, hogy mindenhol lehessen szűrővizsgálatot végezni • Fotó: Haáz Vince

1300 háziorvos, nőgyógyász és patológus bevonásával minél szélesebb körben próbálják elérni a 25–64 év közötti hölgyeket a térségben. „El akarunk – és hiszem, hogy el fogunk tudni – jutni az eldugottabb településekre is, az itt dolgozó egészségügyi szakemberek segítségével. Fontosnak tartjuk az egészségügyi nevelést, a tájékoztatást, azt, hogy minden nőhöz eljussanak a fontos tudnivalók. Hiszen a méhnyakrák megelőzhető, az évi szűrésekkel időben felfedezhető és nagyon jól gyógyítható. De legtöbben már későn érnek el az orvoshoz. Ma már oltás is van a betegség kialakulásához hozzájáruló humán papillóma (HPV) vírus ellen, s ezt is igényelhetik a lányok szülei. Nemcsak a szűrésre figyelünk oda, hanem azokra az asszonyokra is, akiknél felfedezik a kórt, számukra további vizsgálatokat végezhetünk el és szakorvosokhoz irányíthatjuk. Bízok benne, hogy a több mint két éves futamidő után jóval kevesebb méhnyakrákos eset lesz a régió hat megyéjében” – mondta bizakodva a doktornő. Beszélni kell a kórról, a lehetőségekről Szabó Béla professzor, szülész-nőgyógyász a tájékoztatás, az információ eljuttatásának fontosságáról beszélt, hiszen ennek hiányában ez a szűrés nem lehet sikeres. Felemlegette, hogy a 80-as évek végén elküldték a vásárhelyi textilgyárba, hogy végezzen méhnyakrákszűrést. De szinte senki nem jelent meg a kijelölt időpontokon, mindig aznap vettek ki betegszabadságot a nők, amikorra be voltak programálva. Mindenféle rémhír keringett arról, hogy miért is van ő ott tulajdonképpen és olyan mértékű volt a bizalmatlanság, hogy nem jöttek a vizsgálatra.

Szabó Béla: a tájékoztatás, az információk átadása szintén fontos • Fotó: Haáz Vince

Mint mondta, nagyon fontos, hogy a nőkhöz eljussanak az információk és megértsék, hogy évente egyszeri szűrés, nőgyógyászati vizsgálat, ellenőrzés megmentheti az életüket. Elmondta, külföldön időben felfedezik a bajt, amikor még könnyen és egyszerűen gyógyítható. „Csak a család és mi, szakorvosok tudjuk, hogy milyen kínok között halnak meg azok az asszonyok, akiknek méhnyakrákja van, akik csak akkor jutnak el hozzánk, amikor már a rákos sejtek olyannyira elszaporodtak, hogy nem tudtunk segíteni. Ez a halálos kór megelőzhető” – hangsúlyozta a professzor, aki úgy érezte, hogy ő maga is ennek a programnak a haszonélvezője, hiszen szakorvosként, de férfiként is fontos számára is, hogy a nők, anyák, nagymamák egészségesek legyenek. Januártól kezdődnek a vizsgáltok Az egészségügyi minisztérium államtitkára, Vass Levente online csatlakozott a konferenciához, kiemelve, hogy nagyon fontosnak tartja az egészségügyi szűrővizsgálatokat, s nem elég elégszer hangsúlyozni, hogy ezek életet menthetnek.

Vass Levente államtitkár online csatlakozott a konferenciához • Fotó: Haáz Vince

Az uniós támogatásból megvalósuló program keretében januártól kezdődik az ingyenes szűrés, de a tájékoztató előadások és felvilágosítás is. Egy mobil laboratóriumot is felszereltek, így a kis, vidéki településekre is el tudnak jutni, hogy az ott élőknek is lehetőségük legyen a vizsgálatra. Ezen lehetőségekről elsősorban a háziorvosoknál lehet majd tájékozódni.