Nagy tervek Galambfalván: strandot is létesítenének

Már megvásárolta a hivatal a 2,5 hektáros telket, ahová a strandot tervezik • Fotó: Barabás Ákos

Szintén egy európai uniós pályázatnak köszönhetően 500 ezer euróból újítják fel idén a kis- és nagygalambfalvi kultúrotthonokat. Az összegből nemcsak az épületeket korszerűsítik teljes mértékben, de modern hang- és fénytechnikai eszközöket is vásárolnak – magyarázta Gyerkó. A polgármester arra is kitért, hogy bár csak néhány éve volt újracserepezve a nagygalambfalvi kultúrotthon, most ismét hasonló munkálatra készülnek.

Ingatlanokat vásároltak



„Már régi álmom, hogy nagygalambfalván építsünk egy vidéki strandot, hiszen ilyen nincs a környéken. Itt kikapcsolódhatnának a helyiek és a turisták is” – fejtette ki lapunknak Gyerkó Levente. Rámutatott, tavaly már meg is vásárolta a hivatal az ehhez szükséges 2,5 hektáros, országút menti telket a helyi futballpálya közelében. Azt tervezik, hogy bekerítik a telket, illetve elkezdik a megépítendő strand terveinek elkészíttetését. Szeretnék, ha néhány éven belül meg lehetne nyitni a létesítményt. Egyelőre egy édesvizű medence üzemeltetésében gondolkodnak, de Gyerkó abban is reménykedik, hogy a földbe lefúrva sós vagy egyéb gyógyvizet találhatnak. Hosszú távú tervei között az is szerepel, hogy egy kalandparkot létesítenek az említett területen, valamint a helyi rendezvényeket is ott fogják megtartani. Egyébként a strand megépítéséhez szükséges telket csak egy közeli épülettel együtt adta el a tulajdonosa, így összesen 170 ezer eurót költött a hivatal. „Két hétig nem aludtam, mert azon gondolkodtam, hogyan vásárolhatnánk meg az ingatlanokat. Aztán sikerült megegyezni a tulajdonossal, hogy részletre fizessünk, amit reményeink szerint tavaszig teljes egészében törleszteni tudunk” – így a tisztségviselő. A volt Takarékszövetkezet székhelyéről van szó, amit az évek során panzióvá alakított át egykori tulajdonosa. Gyerkó kijelentette, ezt a továbbiakban is szálláshelyként működtetné a hivatal, miután sikerült beszereznie a szükséges engedélyeket. Reményét fejezte ki, hogy a strand megépítése több turistát vonz majd a településre, ami a helyi gazdaságnak is jót tesz majd. „Én csak azt szeretném, hogy továbbra is összetartson a közösség, és minden tagja jól érezze magát a községben” – tette hozzá.