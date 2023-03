Nagy területen ég a száraz növényzet Csíkszentkirály és Csíkszentmárton között

Fél órával később a csíkzsögödi Natúr lakópark közelében kigyulladt tarlótűzhöz riasztották a csíkszeredai hivatásos tűzoltókat – számolt be megkeresésünkre Alina Maria Ciobotariu, a tűzoltóság szóvivője.

korábban írtuk Száraz növényzet és hétvégi ház melléképülete gyúlt ki Tarlótűzhöz, valamint kigyúlt melléképülethez vonultak ki a csíkszeredai hivatásos tűzoltók vasárnap, koradélután.

Vasárnap egyébként Csíkdelne közelében is tarlótűz pusztított, a Hargita megyei tűzoltóság egységeit is riasztották, akiknek sikerült megfékezniük a lángokat. Ugyanakkor Kirulyfürdő közelében egy hétvégi ház melléképülete is kigyúlt, ott is sikerült eloltani a tüzet.