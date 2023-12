Nagy durranás a Rádió GaGán

Támogatók



A Lurkó Játék- és Gyerekcipőbolt 2021 decemberében nyitotta meg kapuit azzal a céllal, hogy minőségi, időtálló termékeket forgalmazzon Székelyudvarhelyen. Termékskálájuk színes, megtalálhatóak náluk a legnépszerűbb játékmárkák, valamint kitűnnek a kézműves, horgolt, filc- és fajátékok árusításában. Emellett rengeteg Montessori- és Waldorf-típusú termék is megtalálható boltjukban. A minőség számukra a legfontosabb, ezért kizárólag a legjobb gyerekcipőmárkák – Salus, DDStep, Geox, Biomechanincs, KicKers – vannak jelen kínálatukban. Lurkó Játék- és Gyerekcipőbolt – Első a minőség!



Hagyja maga mögött a stresszes életet, és fedezzen fel egy rejtett helyet, távol a turistaáradattól és a kitaposott ösvényektől. Az Ivói Lovardában igazi izlandi lovakon élvezheti a lovaglás örömét. Az Ivói Lovardában a gyermekek és a kezdők is megtalálják a számukra megfelelő kikapcsolódást, de szervezett lovaskirándulásokra is lehetőség van. Keresse őket a Facebookon is.



Nyárádszeredában Shou Sugi Ban technológiával készítenek bútort. De hogy mit is takar ez a módszer? A Shou Sugi Ban egyedülálló japán technológia, amely során nyílt lángon a fát elszenesítik, majd antikolják a kívánt textúráig. Ezt követően olajjal és vízalapú páccal színezik, a végeredmény pedig egy varázslatos textúra és kézzel tapintható, kiemelkedő erezetű felület. A termékek megtekinthetők weboldalukon, valamint a Zentikwood Facebook-oldalán.