Nagy az igény a marosvásárhelyi iskolajáratokra, újabbakat vezetnek be

Legtöbben a főtéren szállnak le az iskolabuszokról. Már az első héten népszerűek voltak a járatok • Fotó: Haáz Vince

Csütörtökön reggel a vegyipari kombináttól induló 18-as járatra mi is felkérezkedtünk; azokra egyébként kizárólag diákok és a kisdiákok kísérői ülhetnek fel, erre komolyan figyel a jegyellenőr és a helyi rendőr is. Ugyanis mindenik buszok utazik egy-egy ilyen páros. Telefonálgatás és igazoltatás után szívesen felengedtek az iskolajáratra, amelyen a vegyipari kombinátnál még kevesen ültek. A két 18-as járat együtt indult el, az első kizárólag a diákok számára. A Meggyesfalvi negyedben már több tíz diák szállt fel a buszra; a diákok ingyen utazhatnak, a kísérők vagy azok, akik nem váltották ki az ingyen diákbérletet, 2 lejért vásárolhatnak jegyet.

Többen jelezték, hogy a város más útszakaszain is szükség lenne hasonló járatokra, és van, ahol növelni kell a reggel indított diákbuszok számát. Ezeket a javaslatokat mind megfontolták, egyelőre azonban a tömegközlekedési vállalatnak nincs elegendő járműve, hogy teljesíteni tudják az összes kérést. A buszon ülő helyi rendőrök, jegyellenőrök, sofőrök visszajelzéseit továbbra is összesítik, de meghallgatják a szülők, diákok javaslatait, is, hogy javítani tudjanak az iskolabuszok által biztosított szolgáltatáson.

Hétfőtől változások

Portik Vilmostól azt is megtudtuk, hogy hétfőtől a kísérleti program újabb 4 járattal bővül: az Egyesülés negyedből 7.30-kor a Tudorba indul majd a 12-es járat, a Shopping Citytől és az Egyesülés negyedből egyaránt 7.15-kor indul a 32-es járat (tehát mindkét irányba), valamint a 23-as vonalon (Közszállítási Vállalat – SMURD) indul iskolajárat 7 órakor és 7.25-kor is. Továbbá a gyerekek és a családok javára a következő időszakban lépéseket tesznek annak érdekében, hogy módosítsák a 10-es járat (csak a reggeli iskolabusz) útvonalát: ne térjen be a Forradalom utcába, hanem a volt Kossuth utcából haladjon tovább egyenesen a Papiu Főgimnázium felé. Erre a módosításra csak két hét múlva kerül sor. Ahol műszakilag lehetséges, magyar nyelven is felírják, hogy Iskolabusz. „Emellett a reggeli órákban több útvonalon a rendes járaton csuklós buszokat indítunk, főként a munkába igyekvők igényeire adott válaszként" – foglalta össze Portik Vilmos.